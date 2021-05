Los fans enloquecen con la sorpresa escondida en el póster de Loki: "Va a ser el mejor personaje de Marvel"

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Cada vez falta menos para el estreno de Loki en Disney+, que de hecho se ha adelantado al 9 de junio proclamando que "los miércoles son los nuevos viernes". Y para recordárselo a los fans, Marvel ha publicado un nuevo póster en el que aparecen todos los personajes principales, incluyendo una mascota animada que ha vuelto locos a los fans. ¿Quién es Miss Minutes?

El póster muestra a Loki con la ropa de la Autoridad de Variación Temporal, acompañado del líder de la TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), Ravonna Lexus Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), el soldado de TVA Hunter (Wunmi Mosaku).

Pero la gran sorpresa es el reloj con piernas y brazos que aparece en la esquina inferior izquierda, un extraño ser que ya apareció brevemente en el tráiler y que es conocido como Miss Minutes en los productos de merchandising de la serie.

Time to begin the countdown 🕰 Marvel Studios' #Loki arrives in four weeks with new episodes every Wednesday starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QrpGax7HG1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 12, 2021

Este simpático personaje es en realidad la mascota de la TVA, y se desconoce que, participación tendrá en la serie, pero a juzgar por el protagonismo que se le da en el nuevo póster parece que Miss Minutes tendrá su propia personalidad e incluso interactuará con los personajes de alguna forma.

De momento, Miss Minutes ya ha empezado a causar furor en el fandom, que esperan poder verla en acción muy pronto. "Me encanta Miss Minutes, tiene un diseño encantador y espero que tenga una linda voz", escribió una fan en Twitter. "Espero que moleste mucho a Loki, como en esa escena de Jurassic Park en la que Arnold está intentando piratear el ordenador. Eso, pero con Loki y Miss Minutes, por favor".

Idk I kind of love Miss Minutes, she has a charming design and I hope she has a cute voice too. 😭 she also seems like she could annoy Loki and I enjoy that. Like that scene in Jurassic Park where Arnold is trying to hack the computer? That but with Loki and Miss Minutes please — LokisLittleSigyn @26 days to Loki THANK YOU TOM (@LokiLittleSigyn) May 12, 2021

•El nuevo póster de #Loki revela otro personaje de la serie.



📆Estreno 9 de junio en #DisneyPlus pic.twitter.com/OOOTRSK60l — Marvel Dato (@MarvelDato) May 12, 2021

👀ATENCIÓN A 'Miss Minutes', el nuevo personaje de #Loki 😮



📅Se estrena el 9 de junio en #DisneyPlus pic.twitter.com/9Ega2xzOOA — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) May 12, 2021

Otros fans no han tardado en señalar que Miss Minutes será "el mejor personaje de Marvel" o que ya es "su personaje favorito", incluso antes del estreno de la serie.

I already know who my new favourite MCU character is!



Meet Miss Minutes, from Loki.



Only a few more weeks.... pic.twitter.com/xpN64a4kq7 — Marvel Comic Words (@comicwordsnwc) May 12, 2021

loki: i have been falling for 30 minutes

miss minutes: no you have been falling for 29:59 minutes

loki: #loki #LokiWednesdays #lokiseries pic.twitter.com/s3hWScx702 — bucky and sharon’s lawyer (@sambuckyswhre) May 12, 2021

Por supuesto, hay quien también se lo toma con humor, comparando a la mascota de Loki con las clásicas galletas María Doradas, que tienen un cierto parecido, o con otros personajes de animación como Darwin de el asombroso mundo de Gumble o Mr Briefcast de The Umbrella Academy.

miss minutes from the loki series and mr. briefcase from the umbrella academy are dating 😌 ⏰💼 pic.twitter.com/N73LHZfpuX — the umbrella academy ☂︎ (@umbrellaacademy) May 12, 2021

WHY DOES MISS MINUTES LOOK LIKE DARWIN #Loki pic.twitter.com/C4ZbxO3nHT — jade ४ (@randomdilfs) May 12, 2021

istg loki is gonna say, “every say oh miss minutes~” pic.twitter.com/bN8IVVdQHP — . (@amorastan) May 12, 2021

istg loki is gonna say, “every say oh miss minutes~” pic.twitter.com/bN8IVVdQHP — . (@amorastan) May 12, 2021

Me encanta el poster de #Loki y sobre todo lo bien que sale la galleta María Dorada 😍 pic.twitter.com/Nx84QcILhI — Srta. Quinzel (@TodoArrow) May 12, 2021

🚨LOKI🚨 Marvel Studios ha empezado el merchan de la serie. pic.twitter.com/knucpZynwk — ‎⍟ Strip Marvel ‎⍟ (@StripMarvel) May 12, 2021

El primer episodio de Loki se estrena en Disney+ el 9 de junio.