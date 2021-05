Loki adelanta su fecha de estreno y proclama: "Los miércoles son los nuevos viernes"

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Los fans marvelitas están de enhorabuena, Disney adelanta el estreno de 'Loki' en Disney+. Prevista originalmente para el viernes 11 de junio, la serie protagonizada por Tom Hiddleston se adelanta al miércoles 9 de ese mismo mes. Un cambio que será permanente, pues su emisión semanal pasará a este día.

"Los miércoles serán los nuevos viernes", anuncia el propio Hiddleston en un vídeo que ha compartido Marvel Studios. Nadie mejor que el protagonista para que los fans estén atentos a este baile de fechas. La ficción tendrá el increíble reto de ahondar en el multiverso, puesto que el dios del engaño, con su huida con el Teseracto en 'Vengadores: Endgame', ha roto la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con este cambio de día de lanzamiento, 'Loki' rompe lo que parecía una tradición, puesto que 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno' tenían como día de estreno los viernes.

'Loki' consta de seis episodios, dirigidos por Kate Herron ('Five by Five', 'Sex Education') y con Michael Waldron ('Rick y Morty', 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness') como guionista principal.