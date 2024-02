La tirana Kate Winslet, desatada en el tráiler de The Regime: "Nadie propone una invasión. Llámalo paz y amor"

Tráiler de The Regime con la tirana Kate Winslet: "Nadie propone una invasión. Llámalo expresión de paz y amor"

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

The Regime, miniserie protagonizada por la ganadora del Oscar Kate Winslet, llegará a HBO Max con su primer episodio el 4 de marzo. Para ir abriendo boca, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler en el que la canciller se muestra como una gobernante dura e inflexible, pero también dotada de un curioso sentido del humor.

"Nadie propone una invasión. Llámalo expresión de paz y amor", llega a afirmar al final del adelanto que revela cómo, tras gobernar con puño de hierro y a raíz de los intentos de la canciller por ampliar su poder, las protestas ciudadanas se recrudecen y el régimen empieza a desmoronarse. "Quien se atreva a insultarme a mí o a mi país se arrepentirá", declara la implacable líder, poco dispuesta a ceder y que busca apoyo en un volátil soldado.

"No te dicen cosas bellas, Carnicero... Aquí hay un hombre bueno que merece amor", con esas palabras presenta el personaje de Winslet al cabo Zubak, interpretado por Matthias Schoenaerts, en el adelanto. Y según el tráiler avanza, la relación entre ambos se afianza, con el soldado mostrando una fuerte devoción: "Me encantaría aplastarles la cara. A cualquiera que te haga débil". "¿Por qué no te aplasto la cara?", amenaza más tarde la canciller a uno de sus subalternos, quizá contagiada por el ímpetu violento de su confidente y protector.

The Regime ha sido escrita por Will Tracy, dirigida por Stephen Frears y Jessica Hobbs y comparte productores ejecutivos con la aclamada Succession. Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart, Jen Spyra y Juli Weiner firman el guión.

Junto a Winslet y Schoenaerts, completan el reparto de la ficción Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant, entre otros. La serie se compone de seis episodios, que llegarán a HBO Max semanalmente a partir del 4 de marzo.