Tráiler y fecha de estreno de The Regime, la serie de HBO que convierte a Kate Winslet en una tirana implacable

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

HBO Max ya ha puesto fecha a una de sus series más esperadas de 2024. The Regime, la miniserie en la que Kate Winslet da vida a la canciller de un país europeo que lidera su gobierno con puño de hierro. La ficción, escrita por Will Tracy (The Menu, Succession) y dirigida por Stephen Frears (The Queen, Alta fidelidad) y Jessica Hobbs (The Crown, Broadchurch) se estrena el próximo 4 de marzo en HBO Max en España y ha lanzado un nuevo adelanto.

"Desde que soy canciller hemos crecido mucho como país. Es hora de demostrar a Estados Unidos y al resto del mundo exactamente lo que valemos". Con esta ambiciosa e implacable declaración de intennciones de la protagonista arranca el adelanto de esta sátira política que se compone de seis capítulos y que anteriormente fue anunciada con el título de The Palace.

La serie limitada original, la tercera que protagoniza para HBO tras las aclamadas Mildred Pierce y Mare of Easttown, relata lo que acontece a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse.

Junto a la ganadora del Oscar Kate Winslet, completan el reparto de la serie nombres como Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton o Hugh Grant.

Will Tracy es el guionista y showrunner de The Regime, además de productor ejecutivo junto a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears y Jessica Hobbs. Los guionistas de la serie son Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart y Jen Spyra.