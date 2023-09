Kate Winslet y su desnudo en Lee, su nueva película: "Tuve que ser valiente"

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

El 6 de diciembre llegará a los cines españoles Lee, película dirigida por Ellen Kuras y protagonizada por Kate Winslet. La actriz ha protagonizado escenas desnuda en el filme, y en una reciente entrevista ha revelado cómo afrontó esta secuencia.

"Tuve que ser jodidamente valiente para dejar que mi cuerpo estuviera en su versión más blanda y no esconderme de eso", declaró a Vogue. Winslet interpreta a Lee Miller en la película y, cuando filmó esta escena de desnudo, la estrella de Titanic todavía se estaba recuperando de una lesión en la espalda. "Tenía tres hematomas enormes en la columna, enormes... Apenas podía mantenerme de pie. Y creedme, la gente de nuestro propio equipo me decía: 'Quizás quieras sentarte un poco'. Y yo les decía: '¿Por qué? ¿Por la carne que puedas ver? ¡No, así será!'", expuso.

Winslet admitió que le cuesta rodar este tipo de escenas y explicó el motivo. "Creo que probablemente se debe a haber sido sometida al escrutinio y juicio más terribles y, de hecho, iría tan lejos como para decir acoso, por parte de los principales medios de comunicación cuando tenía veintitantos años", denunció.

"Sé que no debo desperdiciar energía preciosa criticando mi físico. Creo que a cualquier mujer le conviene simplemente decir: 'Creo en mí misma. No me importa lo que piensen los demás, esto es lo que soy, sigamos adelante'", reivindicó.

Lee relata la historia de Lee Miller, corresponsal de guerra que pasó a la historia por su trabajo como fotoperiodista en la Segunda Guerra Mundial. Alexander Skarsg*rd, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg y Josh O'Connor, entre otros, completan el elenco de la cinta.