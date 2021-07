Michelle Yeoh se suma a The Witcher: Blood Origin, la precuela de la serie de Netflix

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ya está trabajando en Blood Origin, precuela de The Witcher que se ambientará 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia. La ficción, que estará protagonizada por Laurence O'Fuarain en el rol de Fjall, ha sumado un nuevo nombre a su reparto: Michelle Yeoh.

La cuenta oficial de la serie en Twitter anunció la incorporación de Yeoh. "The Witcher: Blood Origin ha elegido a Michelle Yeoh como Scían. La última de su tribu nómada de elfos espada, es una artista con el sable que se embarca en una búsqueda mortal que cambiará el destino del continente", se puede leer en la publicación. Junto a Yeoh y O'Fuarain, completa el reparto Jon Prophet.

The Witcher: Blood Origin has cast Michelle Yeoh as Scían. The very last of her nomadic tribe of sword-elves, she is an artist with the blade, on a deadly quest that will change the fate of the Continent. pic.twitter.com/yKyvezUy46