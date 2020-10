The Witcher revela el destino de Yennefer en la segunda temporada

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Continúa el goteo de nuevas imágenes de la temporada 2 de 'The Witcher'. Aunque falta bastante para el regreso de Geralt de Rivia, Netflix siga revelando más material de los próximos episodios para mantener el hype alto entre los fans. Tras haber visto al Brujo luciendo nueva armadura y a Ciri entrenando en Kaer Morhen, ahora le toca el turno a Yennefer, cuyo regreso también revela su destino después del épico final de la primera temporada.

La propia cuenta en Twitter de la serie ha compartido las imágenes que confirman que la hechicera sigue viva. "Usó todo su poder y el campo de batalla la consumió. Entonces, ella no dejó rastro, pero Yen volverá", acompaña a las instantáneas, en las que aparece Anya Chalotra encadenada.

Esto deja entrever que la desaparición de Yennefer ha sido en contra de su voluntad. La hechicera estuvo luchando junto a otros brujos en la Batalla de Sodden. Sin embargo, la joven gastó toda su energía y eso le hizo desvanecerse... y la serie no mostró que ocurrió con ella.

Después, Geralt y Ciri se marcharon a Kaer Morhen, donde la princesa ha comenzado su entrenamiento... aunque todo indica que los tres protagonistas principales de The Witcher se cruzarán más pronto que tarde.

She used her full might,

and the battlefield burned.

Then she vanished from sight,

But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS