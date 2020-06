The Witcher confirma cómo será el timeline de la 2ª temporada

Henry Cavill protagoinza The Witcher

Uno de los puntos más interesantes en el desarrollo de la 1ª temporada de The Witcher fue que la historia se contaba a través de tres líneas temporales distintas, siguiendo los pasos, en diferentes épocas, de los tres protagonistas, hasta que sus caminos se cruzan. Sin embargo esta estructura temporada fue también uno de aspectos más criticados de la serie de Netflix, ya que algunos fans la percibieron como confusa. Puede que se por eso por lo que la 2ª temporada ya no incluirá éste recurso narrativo.

La creadora de la serie, Lauren S. Hissrich ha explicado que los próximos episodios de The Witcher se desarrollará en una única línea temporal, contando las aventuras de Geralt de Rivia y sus aliados de forma lineal. "No esperaba que fuera tan controvertido como lo fue", dijo la showrunner en una entrevista con The Wrap, en referencia a cómo se contaron los primeros episodios.

"Pero es algo en lo que todavía estoy metida, en términos de narración de historias", añadió antes de explicar que la intención al usar tres líneas temporales era contar la historia de sus protagonistas (Geralt, Yennefer y Ciri) de manera independiente, para que el espectador pudiese conocer su historia por separado.

Pero ahora que el público ya conoce a los protagonistas de The Witcher, no hay motivo para continuar con éste tipo de narración. "Lo genial es que ahora se han cruzado", añadió Hissrich sobre los próximos episodios.

"Lo que veremos en la 2ª temporada es que todos nuestros personajes existen en la misma línea de tiempo. Será mucho más fácil de entender para el público, sobre todo para los nuevos espectadores", subrayó.

El rodaje de la 2ª temporada de The Witcher con Henry Cavill y el resto del elenco comenzó en febrero, pero se suspendió poco después a causa de la pandemia de coronavirus. Está previsto que la filmación se reanude el 3 de agosto, con vistas a su estreno en Netflix en 2021, sin una fecha específica.