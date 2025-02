The White Lotus temporada 3: ¿Quién muere? 10 posibles víctimas del asesinato

The White Lotus temporada 3: 10 posibles víctimas del asesinato

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 1 de la temporada 3 de The White Lotus comienza con un cadáver flotando en un río, dejando en el aire quién es la víctima del asesinato que será el eje central de la trama de esta nueva tanda de capítulos de la serie escrita y dirigida por Mike White.

La entrega presenta un grupo de personajes casi completamente nuevo, con solo un par de caras familiares de temporadas anteriores. Ya desde su primer capítulo, la serie indaga en las distintas dinámicas entre los protagonistas, planteando varios candidatos como posible víctima.

MOOK

Encarnada por Lalisa Manobal, miembro del grupo Blackpink, Mook es una empleada del hotel que está a cargo de Rick y Chelsea. A lo largo del episodio 1 de la temporada 3 de The White Lotus, nada parece indicar que Mook sea la víctima o se haya ganado algún enemigo, y el único indicio de drama proviene de su conexión con otro empleado del hotel llamado Gaitok.

LAURIE

Carrie Coon da vida a Laurie, que va de vacaciones con sus amigas Kate y Jaclyn. En el episodio 1 se da a entender que está algo resentida con sus amigas, lo que significa que podría ser la tiradora, aunque nada hace indicar que sea la víctima o el verdugo.

CHELSEA

Aimee Lou Wood interpreta a Chelsea. La historia de Chelsea aparentemente se centrará en su infeliz relación con Rick y su vínculo con una mujer en una posición similar a la suya. Sin embargo, es a través de esta conexión con esta otra mujer que frecuenta The White Lotus que se presenta la posibilidad de que Chelsea se vea envuelta en una conspiración.

La mujer de la que Chelsea se hace amiga en el bar tiene una relación con Greg (Jon Gries). Greg apareció en las temporadas 1 y 2 de The White Lotus como el amante y luego esposo de Tanya (Jennifer Coolidge). En la última temporada, Greg tramó un complot para matar a Tanya y hacerse con su riqueza, por lo que podría estar tramando algo y que Chelsea se viera envuelta.

KATE

Interpretada por Leslie Bibb, Kate tiene un marido rico, lo que da a entender que podría tener algunos enemigos y personas que se acercarían a ella para mejorar su posición. Este podría ser un motivo de asesinato, colocando así a Kate en la lista de posibles víctimas.

RICK

Walton Goggins encarna a Rick, pareja de Chelsea. El personaje menciona que no se le permite ingresar a Australia, lo que insinúa que tuvo problemas con la ley en el pasado y, finalmente, queda claro que Rick viajó a Tailandia y al hotel específicamente para buscar a alguien. Rick quiere conocer al esposo de uno de los dueños del hotel y se enfada al darse cuenta de que están en Bangkok.

Más tarde, se ve a Rick mirando imágenes en internet del hombre al que busca, Jim Hollinger, y su esposa, Sritala. Aunque no está claro exactamente qué tiene que ver Rick con Jim, es claramente algo sospechoso.

TIMOTHY RATLIFF

Timothy, encarnado por Jason Isaacs, es otro personaje de la temporada 3 de The White Lotus que parece tener un pasado oscuro. Timothy es un hombre de negocios rico, que recibe una llamada de un periodista en el episodio 1 de la temporada 3. Le preguntan a Timothy sobre una empresa llamada Sho-Kel y su propia historia con esa empresa y su fundador, Kenneth Nguyen.

A pesar de negar haber visto a Kenneth en años, Timothy le llama de inmediato y parece preocupado. Quizá el personaje haya estado envuelto en algún negocio sucio que podría acabar con su muerte en Tailandia.

JACLYN

Del grupo de Laurie, Kate y Jaclyn, es esta última la que tiene más probabilidades de acabar siendo la víctima de la temporada 3 de The White Lotus. La razón es que ella es una actriz famosa. Con tantos seguidores y una gran riqueza, no sería una sorpresa que fuera el blanco del asesino.

SRITALA

Lek Patravadi es Srila, dueña del hotel. Ella es la esposa de Jim Hollinger, el sujeto de la oscura venganza de Rick. Solo por esta razón, Sritala podría encontrarse potencialmente en peligro. Además, Sritala es rica. Como se mencionó, la avaricia ha sido un tema importante en las dos temporadas anteriores de The White Lotus, lo que potencialmente proporciona otra razón para que Sritala esté en el punto de mira de alguien.

BELINDA

El personaje de Natasha Rothwell podría ser la víctima por varias razones: su conexión con la escena del flash-forward y su historia en la serie. Belinda es uno de los pocos personajes de la temporada 3 de The White Lotus que ha estado en la serie antes, ya que fue parte del elenco de la temporada 1 como masajista en la sucursal de Hawái. Dado que una de las víctimas de la temporada 2 de The White Lotus fue Tanya, que regresó, Belinda podría tener un destino similar.

Además, Belinda es el único personaje de esta lista que tiene una conexión directa con la escena de flash-forward en la que se mostró a la víctima. Belinda menciona que su hijo, Zion, vendrá a visitarla y se quedará con ella. En la secuencia de flash-forward, es Zion quien encuentra el cadáver después de que los disparos resuenen en el hotel.

JIM HOLLINGER

La víctima más probable de la temporada 3 de The White Lotus es, al menos hasta ahora, Jim Hollinger (Scott Glenn). Irónicamente, Jim es el único personaje de esta lista que aún no ha aparecido físicamente en la temporada 3 de The White Lotus, pero se le mencionó como el hombre contra el que Rick jura vengarse. Además, Mook mencionó que Jim estaba enfermo, lo que agrega otra forma potencial en la que podría convertirse en la víctima.