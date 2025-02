The White Lotus 3x01: ¿Quién muere a tiros en Tailandia?

Ya está disponible en Max el primer episodio de la tercera temporada de The White Lotus. La entrega, que en esta ocasión se ambienta en Tailandia, ya ha presentado a sus principales personajes, todos ellos potenciales sospechosos de un crimen que sucederá en un punto u otro de la ficción. No obstante, tan intrigante resulta quién es el presunto asesino como también la identidad de la víctima, algo que el primer capítulo no llega a confirmar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio de la tercera temporada de The White Lotus comienza con un 'flashforward' que adelanta que, tal y como los fans de la serie podían esperar, la estancia en el lujoso hotel no será ni mucho menos idílica para sus huéspedes. Así, la escena inicial muestra a Amrita (Shalini Peiris) y Zion (Nicholas Duvernay) inmersos en una sesión de meditación cuando, de repente, esta se ve interrumpida por el sonido de unos disparos.

Los dos personajes salen corriendo en direcciones distintas, con Zion gritando preocupado por su madre, que se encontraba ahí fuera y rezando una oración por ella. Es precisamente el joven quien, horrorizado, encuentra un cuerpo flotando sin vida.

Aunque la serie no muestra de quién es el cadáver, lo más obvio, dada la forma de presentar la muerte, sería que fuese el de la madre del chico, Belinda (Natasha Rothwell), un personaje que ya aparecía en la temporada 1. Así, en una serie que se caracteriza por renovar prácticamente al completo su reparto cada entrega, tal y como Jennifer Coolidge retomaba su papel en la pasada temporada solo para morir, podría pensarse que los creadores de la ficción han seguido la misma estrategia con el personaje de Rothwell, trayéndolo de vuelta para acabar con él.

En todo caso, tal como señala Betches, aún es pronto para afirmar nada y bien podría ser que la víctima del tiroteo acabe resultando ser otra, como Chelsea (Aimee Lou Wood), que en el episodio se muestra dispuesta a morir por ayudar a su pareja, Rick (Walton Goggins) o Lochlan, el personaje de Sam Nivola, cuyo nombre aparece en los créditos junto a un hombre aparentemente muerto.

"En esta nueva temporada, la sátira social se desarrolla en un exclusivo resort tailandés y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana", reza la sinopsis oficial de esta tercera temporada de The White Lotus, que acaba de iniciar su andadura en Max.