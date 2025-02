Arnold Schwarzenegger reacciona al impactante desnudo de su hijo Patrick en The White Lotus 3

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

The White Lotus vuelve este lunes a Max con el estreno de su tercera temporada, una entrega ambientada en Tailandia. Entre otras incoporaciones, el reparto cuenta con Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger, que deja una de las escenas más comentadas del primer capítulo: un impactante desnudo.

A raíz de todos los comentarios generados, Arnold Schwarzenegger ha compartido su reacción en Instagram tras acudir a la premiere celebrada en Los Ángeles. "Me emocionó mucho tomarme un descanso de la filmación para celebrar el estreno de la tercera temporada de The White Lotus", escribió en Instagram el actor, que está rodando la película navideña The Man With The Bag.

En su post, el protagonista de Terminator presumió en tono de humor de su hijo y dejó caer que el físico de Patrick es cuestión de genética. "¡Qué serie! Podría decir que me sorprende descubrir que tiene una escena de desnudo, pero qué puedo decir: la manzana no cae lejos del árbol. No te la pierdas este domingo, confía en mí", añadió.

En la nueva temporada, Patrick Schwarzenegger interpreta a Saxon, el hijo de una rica familia sureña. El reparto también incluye a Jason Isaacs, Parker Posey, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Tayme Thapthimthong, Lek Patravadi, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Julian Kostov, Leslie Bibb, Shalini Peiris, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Arnas Fedaravicius, Natasha Rothwell, Dom Hetrakul y Lisa, miembro del grupo Blackpink.

Variety reveló recientemente en exclusiva que The White Lotus ya había renovado por una cuarta temporada cuya producción comenzará en 2026. No se sabe dónde se desarrollará la cuarta entrega o si algún miembro del elenco regresará, pero el creador y showrunner Mike White ya le ha presentado algunas ideas a Casey Bloys, según reveló el ejecutivo de HBO y Max.

En una entrevista con People, Patrick Schwarzenegger aseguró que tenía en mente organizar reuniones en su casa para ver la temporada 3 de The White Lotus a medida que se lance cada episodio. "Habrá algunos episodios en los que estaré nervioso al verlos con todo el mundo. La serie se pone picante, es la mejor manera de decirlo. Habrá momentos en los que tendrá que hacer un parón para ir al baño", bromeó.