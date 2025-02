The White Lotus 3: Vuelven dos personajes conocidos (y uno conecta TODAS las temporadas)

The White Lotus

Una de las cosas que caracterizan a The White Lotus es que, como serie antológica, renueva al completo (o casi al completo) su reparto en cada nueva entrega, que además se ambienta cada vez en un sitio distinto. No obstante, la tercera temporada de la ficción creada por Mike White, cuya trama se desarrolla en Tailandia, no solo ha recuperado a dos personajes de anteriores tandas de capítulos... sino que uno de ellos ya ha aparecido en todas ellas, augurando una interesante conexión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya antes del estreno de la tercera temporada de The White Lotus se había confirmado que Natasha Rothwell regresaría a la ficción como Belinda, el personaje que ya encarnara en la primera tanda de episodios. En esta entrega, parece ser que lo que lleva a la encargada del balneario de Hawaii a Tailandia es un programa formativo del propio hotel.

En todo caso, cabe apuntar que su regreso podría ser fatídico ya que el 'flashforward' con el que da comienzo la entrega apunta a que será Belinda quien muera en esta ocasión, lo que sin duda ofrecería un paralelismo con lo sucedido con el personaje de Jennifer Coolidge, que en la segunda temporada retomaba su papel de la primera... para acabar muriendo.

Precisamente relacionado con la muerte de Tanya McQuoid está el segundo de los personajes que esta nueva entrega de The White Lotus trae de vuelta... Greg (Jon Gries). En un fortuito encuentro en la barra del bar, una exmodelo llamada Chloe (Charlotte Le Bon) le explica a Chelsea (Aimee Lou Wood) que ha bajado allí para tomar algo junto a su novio, "Gary", con el que vive en lo alto de la colina. No obstante, al señalar al tal "Gary" se hace patente que este no es otro que Greg, el hombre que en la primera temporada se enamoraba y cortejaba a Tanya, mientras que en la segunda era ya su marido.

Cabe recordar que al final de la segunda entrega de la serie, el personaje de Coolidge descubría que Greg había conspirado con Quentin (Tom Hollander) para asesinarla y quedarse con su dinero, de hecho, él regresaba a casa convenientemente en cierto punto de la ficción, tras lo que esta no daba más detalles de su futuro... algo sobre lo que sí habló la propia intérprete.

Y es que, aunque Tanya descubre la conspiración y se libra de aquellos que pensaban matarla (incluido Quentin), el personaje acaba muriendo debido a una mala caída. "Mike me ha dicho que Greg no solo consigue todo su dinero, sino que no tiene que compartirlo con Quentin. Es lo peor, ¿verdad?", señaló en su momento Coolidge en declaraciones a Vulture, un comentario que puede ofrecer una pista de cómo Greg ha llegado al hotel de Tailandia y por qué se esconde bajo una falsa identidad.

En todo caso, es de esperar que tanto la presencia del personaje de Gries como el de Rothwell sirvan como nexo de unión entre las tramas de las temporadas, siendo especialmente significativo el papel del primero, dada su importancia en todas las entregas estrenadas hasta la fecha.