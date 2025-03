The White Lotus 3x07: ¿La profecía de Zion adelanta quién muere al inicio de la serie?

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Zion, el hijo de Belinda, acaba de llegar al hotel White Lotus de Tailandia y ya está dando de qué hablar. Un comentario de Zion en el penúltimo episodio de la serie podría ser un augurio sobre la muerte que espera a uno de los huéspedes del hotel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque el personaje interpretado por Nicholas Duvernay ya apareció en la primera secuencia del primer episodio, no ha sido hasta el episodio 6, titulado Negaciones, cuando Zion se incorporaba definitivamente al entramado de personajes de esta tercera temporada.

En el séptimo capítulo, fue Zion quien insistió a su madre para que acudieran a la cena a la que Greg, conocido como Gary en Tailandia, invitó a Belinda para hablar de sus asuntos pendientes. Durante esta conversación, Greg hace alusión a la muerte de Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), que tuvo lugar en el último capítulo de la segunda temporada de la serie, negando tener nada que ver con ello.

Greg cuenta a Belinda que Tanya hablaba mucho de ella y que se arrepentía de no haber llegado a montar aquel negocio del que hablaron juntas en Hawái, durante la primera temporada de la serie. Para sorpresa de Belinda, Greg le ofrece 100.000 dólares, alegando que "es lo que Tanya habría querido". No obstante, esta oferta implica comprar su silencio acerca del pasado de Greg y su más que posible responsabilidad en la muerte de Tanya.

Belinda no tarda en huir de allí. No obstante, cuando revela a su hijo la cantidad que Greg le ha ofrecido, a Zion no le resulta tan fácil resistir la tentación e insiste a su madre en que se lo piense dos veces antes de rechazar la oferta. Además, argumenta que aceptar el soborno podría también significar no volver a preocuparse por la presencia amenazante de Greg.

"Si no llegas a un acuerdo con él, va a ir detrás de ti. Y van a encontrar tu cadáver en el golfo de Tailandia", declara Zion, en lo que podría ser una premonición acerca del oscuro futuro que espera a Belinda.

¿QUIÉN MUERE EN EL PRIMER CAPÍTULO DE THE WHITE LOTUS?

Algunos seguidores de The White Lotus ya habían especulado acerca de que el cadáver que aparece flotando en el agua en el arranque del primer capítulo de la temporada 3 fuera el de Belinda. Sin embargo, otros aseguran que la muerte de un personaje que lleva en la serie desde sus inicios parece demasiado inverosímil pues, de alguna forma, rompería con ese hilo conductor que une las tres temporadas.

Habrá que esperar al último episodio no solo para saber a quién pertenece el cadáver flotante, sino también para conocer de dónde provienen los disparos que se oyen en la lejanía. Las especulaciones acerca de la identidad del asesino son cada vez más numerosas y algunas, como la que señala a los monos como autores del tiroteo y que ya abordó Michelle Monaghan, disparatadas. El desenlace de esta tercera temporada de The White Lotus se estrenará en la noche del domingo en tierras americanas, madrugada ya del lunes en España.