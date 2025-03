La Universidad Duke denuncia a The White Lotus por el uso de su logo en una escena violenta

El sexto capítulo de la tercera temporada de The White Lotus sigue dando mucho que hablar. Una escena particularmente violenta del episodio, protagonizada por el padre de familia Timothy Ratcliff (Jason Isaacs), ha sido duramente criticada por la Universidad Duke debido a la aparición del logo del centro.

Al principio del episodio, titulado Negaciones, el personaje encarnado por Jason Isaacs se suicida pegándose un tiro en la cabeza en su habitación del hotel. Acto seguido, su mujer y su hija descubren el cadáver y enloquecen. No obstante, su muerte no ocurre de verdad: tan solo era una posibilidad que pasa por la mente del personaje y que se materializa en la pantalla.

Ratcliff lleva todas las vacaciones tratando de ocultar a su familia que las autoridades están investigando a su empresa por corrupción. El fin de su estancia en Tailandia supondrá, inevitablemente, su arresto por parte del FBI, pues él tuvo un papel fundamental en esos negocios ilegales.

Hasta el momento, estaba aguantando el estrés a duras penas robando las pastillas de Lorazepam de su mujer. Sin embargo, la ansiedad que le produce su inminente vuelta a Estados Unidos le lleva, en un momento dado, a fantasear con quitarse la vida. Durante esta secuencia, Ratcliff lleva una camiseta con el logo de la Universidad Duke, lo que ha despertado duras críticas por parte del centro educativo.

"NO REFLEJA NUESTROS VALORES"

"The White Lotus no solo usa nuestro logo sin permiso, sino que, bajo nuestro punto de vista, lo usa en imágenes problemáticas, que no reflejan nuestros valores o quiénes somos y que, simplemente, va demasiado lejos", afirmó en un comunicado Frank Tramble, vicepresidente de comunicaciones, marketing y asuntos públicos de la Universidad Duke.

"El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los campus universitarios. Dado que las imágenes de la serie se están compartiendo ampliamente en las redes sociales, estamos utilizando nuestro logo para promover la concienciación sobre la salud mental y recordar a la gente que hay ayuda a su alcance", explica.

Tramble añadió que "Duke aprecia la expresión artística y las narrativas creativas, pero que haya personajes llevando ropa que visiblemente contiene marcas registradas federales de Duke crea confusión y sugiere erróneamente un respaldo o una afiliación donde no lo hay".

The White Lotus continúa así la emisión de una tercera temporada que no se está viendo exenta de polémica y controversia. Con subtramas que han generado no poca conversación en redes sociales, como la de incesto entre los hermanos Saxon y Lochlan, esta tercera temporada está siendo calificada por algunos de sus seguidores como la más arriesgada hasta el momento.