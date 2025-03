The White Lotus: Michelle Monaghan bromea sobre la identidad asesino

MADRID, 28 Mar.

The White Lotus sigue generando conversación sobre la identidad del autor del asesinato que se muestra en el primer episodio de la temporada. Algunas de las teorías más locas apuntaban la posibilidad de que fueran los monos que habitan en los alrededores del resort los quienes se hicieran con un arma y acaban disparando y matando, desafortunadamente a la víctima que flota en la laguna. Sin embargo, la actriz Michelle Monaghan, que interpreta al personaje de Jaclyn Lemon, ha tirado por tierra esta teoría.

((ATENCIÓN: CONTIENE SPOILERS))

Monaghan estuvo el pasado miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live. Cuando Kimmel le preguntó si había estado prestando atención a las teorías que circulan por las redes sobre la identidad del autor del tiroteo, Monaghan no pudo evitar hacer referencia a una de las hipótesis más originales que los fans de la serie se han atrevido a aventurar.

"Sabéis, tengo que desacreditar una teoría. Chicos, ¡los monos no lo hicieron!", dijo entre risas la actriz.

Monaghan interpreta a Jaclyn Lemon en The White Lotus, una adinerada actriz que ha invitado a dos amigas de toda la vida, Kate (Leslie Bibb) y Laurie (Carrie Coon), a pasar unas vacaciones juntas para rememorar viejos tiempos. No obstante, la emoción del reencuentro no tarda en ser opacada por la envidia y el resentimiento mutuos que florecen entre ellas.

Estaban logrando mantener a raya sus diferencias hasta que Jaclyn, tras haber insistido a Laurie para que intentara ligar con el empleado del resort Valentin, acaba acostándose con él a escondidas de su amiga en el capítulo 5, titulado La fiesta de la luna llena.

Es habitual que los seguidores de la serie aventuren teorías de lo más extravagantes sobre la identidad del perpetrador del crimen que se plantea en el primer capítulo de cada temporada. La hipótesis acerca de que sean los monos del resort los que acaban ensañándose a tiros con los huéspedes, aunque inverosímil, no dejaba de ser una posibilidad antes de las declaraciones de la actriz.

Aún así, las numerosas referencias a los monos del hotel hacen suponer que estos no son baladí en la trama. Algunos seguidores de la serie han planteado, por otra parte, la posibilidad de que estos aludan a una metáfora acerca de la noción de 'mente de mono', un término usado en el budismo para denominar un estado de descontrol mental propio de aquellas personas que no logran beneficiarse de prácticas como la meditación.

En el hotel The White Lotus de Tailandia se ofrecen servicios a los huéspedes tales como sesiones de meditación y clases de yoga. El estado de aparente paz que transmiten los empleados del hotel constrasta con el estrés constante en que se encuentran los huéspedes. Así, las constantes alusiones a los monos podrían tratarse de una analogía entre estos y los extranjeros que llegan a Tailandia a contribuir a ese turismo insostenible creado específicamente para ellos.