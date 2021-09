Sorpresa mayúscula en The Walking Dead 11x05: "¿Podemos hablar de ese momento de tensión sexual?"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Los fans de The Walking Dead esperan desde hace años una relación entre Carol y Daryl. Sin embargo, parece que la serie podría sorprender con un inesperado romance. Pese a ser enemigos, los espectadores han detectado química entre Negan y Maggie en el episodio 11x05.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de ser perseguidos por los Segadores en la misión Meridian para salvar Alexandria, Negan y Maggie llegan al puesto de avanzada de Arbor Hills donde la líder de Hilltop, Georgie (Jayne Atkinson), escondió algunos suministros. Negan quiere llevar la comida a su comunidad, pero Maggie quiere esperar a Daryl (Norman Reedus) y el resto del grupo, separados después del ataque de los Segadores en la carretera.

Negan le da hasta la puesta del sol antes de salir con una bolsa de regreso a Alexandria. "No con esos suministros, no te irás", dice Maggie, deteniéndolo. "Esta misión no ha terminado. Es para mí", responde Negan.

Maggie le arranca la bolsa de las manos y empuja a Negan. Él agarra los brazos de Maggie y le pide que pare, pero ella se aparta y lo empuja hacia atrás. Ambos se quedan mirándose fijamente el uno al otro, Maggie le golpea de nuevo y el enfrentamiento termina cuando Elijah (Okea Eme-Akwari) y el padre Gabriel (Seth Gilliam) aparecen.

"¿Podemos hablar de ese extraño momento de tensión sexual entre Negan y Maggie allí? ¿Fue eso a propósito? ¡Sé que no soy el único fan que lo ha visto!", dijo un seguidor en Twitter. "Pensé que Maggie y Negan se iban a besar o algo así", admitió un espectador.

Can we talk about that strange moment that felt like sexual tension between Negan and Maggie there? Was that purposeful? I know I'm not the only fan to see it! 😬@AMCTalkingDead @AMCTalkingDead #TheWalkingDead #TWD pic.twitter.com/3LG9nZ0etV — DeanaMarie (@DeanaXburke) September 20, 2021

Yes, I did and it was pretty interesting too! I though Maggie and Negan were going to make out, or something! 😊 — Jason Herberg (@HerbergJason) September 20, 2021

"¿Maggie y Negan? ¿Qué está pasando?", se preguntó otro internauta. "En mi mente delirante pensé que Negan iba a lanzar a Maggie contra la pared para besarla. Supongo que he calculado mal", confesó una tuitera.

Maggie and Negan? What's going on? — Jasmaree Quiles (@JazzyQGirl) September 20, 2021