The Walking Dead: El símbolo de la CRM apareció antes que el helicóptero... y no te diste cuenta

The Walking Dead dijo adiós a Rick Grimes en la temporada 9, episodio que aprovechó para presentar una nueva trama en torno a CRM, la misteriosa organización que se llevó al protagonista. Sin embargo, parece que la ficción ya habría dejado pistas sobre esta comunidad anteriormente, concretamente en la séptima entrega.

Tal como señaló un usuario de Reddit, cuando Sherry (Christine Evangelista) abandonó Alexandria, dejó las alianzas de boda de ella y Dwight en una caja de cigarrillos. Dwight después mira estos anillos, que en el fotograma aparecen entrelazados, asemejándose al logotipo visto en el helicóptero que se llevó a Rick.

Además, tal como apuntó otro internauta, Sherry aparecerá en la temporada 6 de Fear The Walking Dead, por lo que podría tener un papel de gran importancia en la trama.

"Hemos visto ese símbolo de tres círculos, esos tres círculos representan tres civilizaciones diferentes que están unidas y entrelazadas de alguna manera, de una forma diferente", dijo anteriormente el director de contenido Scott Gimple durante la New York Comic Con.

Recientemente Chandler Riggs, quien interpretó a Carl Grimes, reveló su propia teoría sobre el papel que CRM desempeñará en el final definitivo de la ficción. "Mi teoría es que lo están configurando para que sea la CRM contra la Commonwealth y haya una gran batalla final", afirmó. "Así es como van a cerrar toda la franquicia", agregó.

A la espera de una respuesta, la historia completa del logotipo de tres anillos y la CRM se revelará en la trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln, así como en World Beyond, nuevo spin-off de la franquicia. Tal como ha confirmado la nueva serie en sus adelantos, el nombre completo del misterioso grupo es Civic Republic Military. No se conocen más detalles sobre esta comunidad, por lo que habrá que esperar a ver las cintas, que aún no tienen fecha de estreno.