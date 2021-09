The Walking Dead revela el nombre real de los Segadores y el origen del sanguinario grupo

The Walking Dead revela el nombre real de los Segadores y su origen

Los Segadores son los nuevos villanos de The Walking Dead en su temporada 11... aunque no los únicos. Apenas se conocen detalles sobre el grupo, salvo que buscan matar a Maggie (Lauren Cohan). Ahora el episodio 11x04 ha dado más detalles sobre los enemigos.

Daryl (Norman Reedus) se encuentra con Leah (Lynn Collins) y descubre que forma parte de los Segadores. El grupo los rodea y lo capturan, y posteriormente somete a Daryl a un interrogatorio.

Leah le cuenta a Daryl que ella y el resto de soldados eran mercenarios. Luego la protagonista informa a Pope de la presencia de Daryl y el líder se pregunta si pueden confiar en él, por lo que deciden someterle a una prueba.

Los Segadores encierran a Leah y Daryl y prenden fuego al lugar, pero Daryl consigue abrir una ventana y sacar a Leah. Al ver que han conseguido salvarse, todos creen que Daryl es uno de los Elegidos y es recibido en el grupo.

Por su parte, Pope da más datos sobre la comunidad. "Luchamos por nuestro país, sacamos del campo a nuestros hermanos caídos. Llevamos a tantos que perdimos la cuenta después de un tiempo. Hablaron de Dios. No conocían a Dios. Nunca vieron su rostro. No es como nosotros. Vimos a Dios en todas partes. Él estaba en la sangre, el horror y la muerte. Él estaba allí, diciéndonos a dónde ir. No teníamos mucho más a lo que aferrarnos en esos días excepto a Él. Y entre nosotros. Esa guerra casi nos arruina a todos para siempre", afirma el líder.