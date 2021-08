Fans de The Walking Dead, indignados por el cambio de voz de un personaje: "No le reconozco"

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

El doblaje de 'The Walking Dead' vuelve a estar en el ojo del huracán. El estreno de la undécima temporada ha llegado con un cambio de voz para uno de sus personajes más reconocidos: se trata de Daryl, el personaje de Norman Reedus. Los fans se han quedado perplejos al no escuchar la voz de Carlos di Blasi, su actor de doblaje habitual y no han dudado en compartir su indignación en las redes. Por suerte, parece temporal, tal y como lo ha señalado la propia Fox España.

Ha sido con el estreno de la undécima temporada cuando los fans han visto que, tanto en el primer episodio como en el siguiente emitido, la voz de Daryl sonaba bastante diferente. Tal ha sido el revuelo causado, que Fox ha tenido que aclarar que el cambio es temporal.

"De manera puntual, nos hemos visto obligados a cambiar la voz de Daryl. Se retomará la voz de doblaje previa en cuanto nos sea posible y se volverán a doblar los episodios que se vean afectados", ha aclarado la cadena. Con lo cual, todo apunta a una suplencia temporal de Carlos di Blasi.

Por las preguntas: de manera puntual nos hemos visto obligados a cambiar la voz de Daryl. Se retomará el doblaje previo en cuanto nos sea posible y se volverán a doblar el episodio/s que se vean afectados. — FOX España TV (@foxtves) August 23, 2021

La indignación ha dado paso a la calma en redes, donde varios fans han mostrado su alivio al saber que Di Blasi volverá a retomar su papel de Daryl próximamente. La polémica ha saltado porque el fandom temía que el cambio se debiese por otro tipo de razones, pues es la segunda vez que la voz de Daryl es sustituida.

10 temporadas viendo TWD y van y cambian el doblaje de Daryl en la última 🤡 — Óscar Herrera 🇮🇨🥑 (@oscarhr1999) August 24, 2021

Le han vuelto a cambiar el actor de doblaje a Daryl...#TheWalkingDead pic.twitter.com/RSJqZuzv7d — Marcos Viña (@viatovic) August 23, 2021

El doblaje de daryl está temporada es horrible.. en alguna escena me suena cómo en la temporada 2 y en otra como en la 9 #TWD — 𝕵𝖆𝖝 𝕿𝖊𝖑𝖑𝖊𝖗 🇪🇦🦈 (@David_RMadrid8) August 29, 2021

le han cambiado el doblaje a daryl estoy 😶 — 𓆙 (@nerearguez__) August 24, 2021

Gracias de verdad. Daryl es practicamente el protagonista y es un bajon que le cambien la voz — Capitán Walker. (@CapitanWalkeer) August 23, 2021

La verdad es que se agradece, no tengo nada en contra del nuevo, pero es difícil saber cuando habla Daryl porque no soy capaz de identificar cual es su voz. Además de que cambiar el actor de doblaje en la última temporada... Gracias por la aclaración! — demel (@DemelMarston) August 23, 2021

Muchas gracias por aclararlo!! 😊 — 𝓐𝓵𝓮𝔁 🐜 (@alexrg977) August 23, 2021

Echando la vista años atrás, hay que recordar que mucha controversia causó ya el primer cambio de voz, pues Claudio Serrano había doblado a Norman Reedus en las tres primeras temporadas de la ficción de AMC. Sin embargo, el actor fue relevado abruptamente antes de la emisión de los dos últimos capítulos de la tercera tanda por "temas internos y exigencias de la producción de estricta confidencialidad".

Es la 3a vez que le cambian el actor de doblaje a Daryl (Norman Redus) en The Walking Dead 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ — Daniel Rodriguez Nuñ (@DaniPatas) August 24, 2021

Desde entonces, Di Blasi ha sido el encargado de doblar a Daryl, estando presente en las siete temporadas siguientes y convirtiéndose en la voz habitual de Norman Reedus en general.