The Walking Dead: ¿Quién es el verdadero villano de la Commonwealth?

¿Quién Es El Verdadero Villano De La Commonwealth En La Última Temporada De The Walking Dead?

MADRID, 4 Mar.

La Commonwealth se perfila como la mayor amenaza de la temporada 11 de The Walking Dead. La entrega ya ha presentado a algunos de sus miembros, pero todavía no ha desvelado quiénes se convertirán en villanos y quiénes en aliados de Daryl, Carol y compañía.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los cómics, la Commonwealth tiene problemas con el grupo de Rick. Pamela Milton no es presentada como una mala persona, pero no es capaz de ver la desigualdad que ha causado dentro de su propia ciudad, abandonando las necesidades de muchos de sus ciudadanos de clase baja. En la serie Daryl y Maggie están enfrentados, ya que el personaje de Norman Reedus decide servir al ejército de la Commonwealth, liderado por Mercer.

Si sigue la trama de los cómics, lo más probable es que Mercer no sea el villano de la última temporada de The Walking Dead, ni tendrá ningún papel en el conflicto. En la fuente original, Mercer odia a Pamela y su hijo, Sebastian, ya que afirma que lo tratan como un esclavo.

Pamela y Sebastian son los dos villanos más probables de la última entrega, especialmente el hijo de la gobernadora. Sebastian termina matando a Rick en los cómics, creyendo que la presencia de Rick es la causa de la revolución en la Commonwealth que destronó a su familia del poder. En la serie Sebastian ya ha exhibido su actitud caprichosa y déspota, haciendo muy probable que sea el gran villano.

En cuanto a su madre Pamela, ser gobernadora de la Commonwealth la convierte en una opción obvia, pero su papel puede estar más limitado. El papel de Pamela en los cómics es el de antagonista, pero no en la misma línea que el Gobernador, Negan o Alpha. Su mayor problema con Alexandria es su incapacidad para reconocer que los lujos de la Commonwealth están presentes debido a su injusto sistema de clases. Se niega a creer que una comunidad más pequeña como Alexandria pueda funcionar mejor que su ciudad civilizada, haciendo el papel de política que no tiene reparos en traicionar a los demás para su propio beneficio.

El último candidato a villano de la Commonwealth es el vicegobernador Lance Hornsby. El portavoz de la Commonwealth por el momento no ha tenido conflictos con los supervivientes, aunque ha estado muy interesado en reclutar a miembros de Alexandria para la Commonwealth. Sin embargo, es posible que ninguna de estas opciones sea la respuesta y The Walking Dead presente a un nuevo villano que no haya aparecido en los cómics.