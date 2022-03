¿Muere Ezekiel en la temporada 11 de The Walking Dead?

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead se despedirá definitivamente con su temporada 11. Como acostumbra la serie, es previsible que su historia termine con algunas importantes bajas, y todo apunta a que Ezekiel (Khary Payton) podría no llegar vivo al desenlace de la ficción zombie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 11x10 muestra una celebración de Halloween en la Commonwealth, revelando cómo Daryl, Carol y compañía intentan adaptarse a sus nuevas vidas. Sin embargo, quien no parecía muy cómodo era Ezekiel. A principios de la temporada 10, Ezekiel desarrolló cáncer de tiroides, pero decidió acompañar a Eugene a buscar a Stephanie. Junto con Yumiko, todos llegaron a la Commonwealth.

Allí, Ezekiel recibió atención médica y durante la primera parte de la temporada 11 parecía estar mejorando. Sin embargo, en el capítulo 11x10 se revela que en realidad ha empeorado.

Aunque Ezekiel no lo cuenta, Carol se percata de que algo no va bien y, tras mirar los registros del hospital y hablar con un médico, Carol descubre que Ezekiel iba a necesitar una cirugía que la Commonwealth no podía realizar a tiempo. Ezekiel no sabía que la cirugía iba a retrasarse, pero era consciente de que su tiempo se estaba acabando. Es por eso que, como despedida, hace unos regalos a Ezra y a Carol.

En los cómics, el personaje de The Walking Dead muere durante la guerra contra los Susurradores y, si bien parece que está viviendo sus últimos días, es posible que los guionistas alarguen su historia y aparezca en los episodios finales de la temporada.

También podría ocurrir un milagro y que Ezekiel se recuperara. Después de que Carol conociera su pronóstico, se puso de lado de Lance Hornsby. Carol podría conseguir, gracias a la influencia de Lance Hornsby, que Ezekiel se saltara la lista de espera y fuera operado a tiempo.