The Walking Dead: Primera imagen de Mercer, caudillo de la Commonwealth, con su armadura roja

AMC estrenará el 22 de agosto la undécima y última temporada de The Walking Dead. Ya están circulando algunas imágenes del set de los nuevos episodios, y en una de las fotos se puede ver por primera vez a Mercer (Michael James Shaw), líder de la Commonwealth, luciendo su armadura roja.

Tal como revela la foto, el atuendo de Mercer, caudillo militar de la nueva comunidad, es prácticamente idéntico al que luce el personaje en los cómics: una armadura roja con detalles negros y grises.

FIRST LOOK at Michael James Shaw as the character of Mercer in Season 11 of #TheWalkingDead! pic.twitter.com/JZVgVdzLQi