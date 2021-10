The Walking Dead presenta a uno de los personajes más odiados del cómic

The Walking Dead presenta a uno de los personajes más odiados del cómic - AMC

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 11 de The Walking Dead finalmente ha presentado a uno de los personajes del cómic más odiados: Sebastian Milton. La temporada 11 ha tenido tres historias principales: la reconstrucción de Alexandria, la pelea de Maggie con los Segadores y la llegada de la Commonwealth. Sebastian Milton, miembro de la Commonwealth, se ha incorporado en el capítulo 11x07.

Hasta ahora la serie retrata la Commonwealth a través de los ojos de Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princess, quienes fueron capturados en la temporada 10. A todos se les asignaron trabajos en función de su ocupación antes del apocalipsis zombie. Eugene, sin embargo, está más preocupado por tratar de ayudar a Alexandria, ya que ese fue el objetivo de su viaje, pero el vicegobernador Lance Hornsby ha ignorado su petición.

Frustrado e intentando ponerse en contacto con Alexandria, Eugene se cuela en la sala de radio y le pillan. Como castigo, a Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princess les asignan la tarea de expulsar a los caminantes de un área en la que la Commonwealth quiere expandirse, y es aquí donde conocen a Sebastian.

En el episodio 11x07 Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princess ven a Sebastian y a su novia, Kayla, haciendo un picnic y con un equipo velando por su seguridad. Más tarde, después de que Eugene y Stephanie son reasignados para despejar una sección diferente, ven a Sebastian y Kayla de nuevo, pero esta vez sin seguridad. Cuando algunos caminantes se acercan, Eugene y Stephanie intervienen y los matan. Sin embargo, Sebastian no se muestra agradecido y se enfada porque han interrumpido su cita. Sebastian insulta a Stephanie y Eugene lo golpea. En ese momento reaparece el destacamento de seguridad y arresta a Eugene.

Este comportamiento del personaje también se aprecia en los cómics de The Walking Dead, algo que no sienta bien a Rick. En más de una ocasión, el comportamiento egoísta de Sebastian causa problemas cuando Rick y Pamela intentan crear una alianza entre sus dos comunidades. Y aunque Pamela reconoce que su hijo está lejos de ser perfecto, no hace mucho para corregirlo.

En cambio, le permite actuar a su gusto y su actitud engreída da pie a uno de los momentos más impactantes del cómic. A la luz de la ausencia de Rick, parece que será Eugene quien se convertirá en su mayor enemigo en la temporada 11.