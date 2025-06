The Walking Dead: ¿Por qué Negan rechaza ver a su esposa e hijo en Dead City? - AMC

En la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City, Negan ha intentado por todos los medios reunirse con su esposa Annie y su hijo Joshua, pero cuando finalmente tienen la oportunidad de encontrarse, sorprendentemente, él se niega a verlos. Esta decisión ha sorprendido a algunos fans, pero existe una explicación tras las motivaciones del personaje de Jeffrey Dean Morgan.

Negan se ha visto obligado a ayudar a la Dama y al Croata mientras consolidaban su control sobre Nueva York. Ambos chantajearon a Negan, dejándole claro que su familia correría un grave peligro si no colaboraba. Negan entonces aceptó, por lo que, cuando Annie y Joshua llegan a Manhattan, el protagonista quiere que regresen a Tennessee.

Una de las razones para tomar esta decisión es la culpa que Negan siente. Tras un violento enfrentamiento que lo obligó a huir y separarse de su familia, Negan sabe que sus acciones pusieron en peligro a Annie y Joshua. Él mismo reconoce que, aunque creía justificado vengar a su esposa, esa violencia solo causó más problemas y dolor, por lo que decidió enviar a su familia lejos para mantenerlos a salvo.

Además, Negan parece temer estar volviendo a dejarse llevar por la violencia. Aunque lucha por mantener su lado más humano y evitar caer nuevamente en la oscuridad que marcó su pasado como líder de los Salvadores, pequeños detalles, como el hecho de haber conseguido un nuevo bate, sugieren que todavía mantiene esa lucha interna. No quiere que Annie y Joshua sean testigos de esa faceta, lo que también explica su rechazo a reencontrarse con ellos. Si planea o no abandonar Manhattan una vez que la guerra termine sigue siendo un misterio, pero por ahora, Negan está volviendo a ser el de antes, algo de lo que no se siente orgulloso.

Según lo visto en Dead City, parece que Negan envió a Annie y Joshua con la promesa de que los seguiría, pero finalmente decidió quedarse cerca de New Babylon para no ponerlos en peligro. Sin embargo, es posible que hubiera otras soluciones. Negan podría haber viajado con su familia, tal vez cruzando el país hasta encontrar un lugar seguro, lo que le habría permitido criar a Joshua, a quien no ha visto en años.

La familia Smith podría haber intentado reunirse con la Commonwealth, ya que aún no está claro qué los llevó a abandonarla en primer lugar. Negan probablemente se ha dado cuenta de que dejar a Annie y Joshua fue un error, pero la vergüenza que siente hace que reencontrarse con ellos sea aún más difícil. Por eso, enviarlos de regreso a Tennessee y mantenerlos alejados del peligro puede parecerle la decisión correcta, aunque en el fondo desee haber permanecido a su lado todo el tiempo.

Además, la inminente guerra en Manhattan también parece ser un motivo de peso. Como nuevo líder de la banda de los Burazi, Negan es un objetivo en medio del conflicto, y mantener a su familia alejada es la única forma de protegerlos.