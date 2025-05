¿Quién es el zombie Frankenstein del club de la lucha de The Walking Dead: Dead City?

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Dead City ha sorprendido a los fans al presentar un club de lucha de zombies liderado por Bruegel, personaje encarnado por Kim Coates. El personaje debutó en el estreno de la segunda temporada, un capítulo que también presentó al caminante Frankenstein, dejando muchas incógnitas sobre la criatura. El episodio 2x04 ha dado más datos sobre este zombie, detrás del que hay una historia muy inquietante.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Negan quedó impresionado por el tamaño y habilidades del caminante, especialmente por sus rápidos reflejos. Después de mantener en secreto la identidad del luchador zombie de Bruegel durante la mayor parte del episodio, Dead City finalmente confirmó que el antiguo guardaespaldas del villano, Tony, que no es un zombie, era en realidad esta criatura.

El capítulo comenzó con Bruegel dando a su luchador a una rata para alimentarse, y la secuencia final reveló que en realidad era Tony, quien vivía en unas durísimas condiciones, quien devoraba al animal, no un caminante.

A pesar de mantenerse leal a Bruegel y ayudarle a alcanzar el éxito, Tony fue traicionado por el villano al final del episodio. Después de elogiar sus habilidades de lucha y afirmar que habían tenido una buena racha, Bruegel le corta el cuello sin piedad, matando a su antiguo guardaespaldas sin pensarlo dos veces. La apuesta entre Negan y Bruegel enfrentó a Tony contra un zombie cubierto de aceite, lo que dificultaba que Tony pudiera agarrar a su oponente. Preocupado de que Tony pudiera perder, Bruegel comenzó a interferir, lo que llevó a Negan a hacer lo mismo.

Justo cuando Negan había puesto al campeón de Bruegel en una posición donde podía ser asesinado por su luchador, el exlíder de los Salvadores miró a los ojos a Tony y se dio cuenta de que era un humano y le salvó la vida, perdiendo así la apuesta. Sin embargo, Negan aparentemente le dijo a Bruegel que sabía la verdad, y decidió no reclamar su victoria para preservar su secreto. Aunque Negan es la única otra persona que parece conocer la verdadera identidad del zombie Frankenstein, Bruegel claramente no estaba dispuesto a correr riesgos, diciéndole a Tony "ya no me sirves para nada" y sellando su trágico destino.