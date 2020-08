The Walking Dead: Negan y Daryl se ven las caras en las nuevas imágenes del final de la temporada 10

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

El final de la temporada 10 de The Walking Dead se emitirá el próximo 4 de octubre después de meses de retraso por la pandemia de coronavirus. Aún quedan varias semanas hasta la fecha pero los fans ya han podido ver un adelanto gracias a las nuevas imágenes del capítulo, que muestran el reencuentro entre Negan y Daryl.

AMC ha publicado las nuevas fotos del episodio, que muestran a Negan y Daryl cara a cara. Los protagonistas tendrán que trabajar juntos para acabar con Beta y los Susurradores, que ha acorralado a varios supervivientes en la torre del hospital.

Daryl, Carol y el resto intentarán trazar un plan para derrotar a los villanos, pero la productora ejecutiva Denise Huth dejó caer en Talking Dead que "tal vez no todos salgan vivos".

🚨 New images from #TheWalkingDead Season 10 Finale just dropped 🚨 pic.twitter.com/JwHZkIzpNF