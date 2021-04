The Walking Dead se inspirará en el COVID-19 y los negacionistas del virus

Archivo - La escena poscréditos de The Walking Dead: World Beyond explicada

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

La industria cinematográfica y televisiva no es ajena a la la pandemia de coronavirus y está, poco a poco, llevando la crisis sanitaria a sus tramas. Series como 'New Amsterdam', 'Bull' o 'Cuéntame cómo pasó' han tratado el tema al COVID-19. Parece que la última en sumarse es 'The Walking Dead', así lo ha dejado caer Lauren Cohan.

La actriz que interpreta a Maggie Rhee acudió al programa de Conan O'Brien para hablar de su regreso a la serie. Cuando el presentador bromeó con la posible presentación de zombis negacionistas, que no creen estar infectados por un virus, Cohan le dijo que tampoco estaba tan lejos de los planes futuro de la ficción de AMC.

"Quiero decir, que podría ser el ambiente que tengamos este año. Quizás no sea tan explícito [inspirarse en la pandemia], pero, sin duda, nuestros guionistas están aprovechando la oportunidad, pues el mundo está poniendo al día a la serie. Siempre lo han hecho. Sabemos que mucha gente nos ve y lo tomamos en cuenta", comentó.

Eso quiere decir que, posiblemente, los episodios de la undécima y última temporada sean los que estén inspirados en la situación sanitaria actual, ¿significará eso que habrá algún caminante llevando mascarilla o habrá distancia social en las hordas de muertos vivientes?

No sería tan extraño, pues el inicio de la pandemia zombie dejó una de las escenas más emblemáticas de la ficción, la del cartel de la primera temporada, en la que Rick Grimes cruzaba el Jackson St. Bridge en completa soledad, en una Atlanta completamente vacía, se reprodujese en la vida real, debido a que la ciudad estuvo en confinamiento.