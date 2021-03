The Walking Dead 10x21 es el episodio peor calificado de toda la serie: "Ha sido doloroso de ver"

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Diverged (Cada uno por su lado) es el título del capítulo 10x21 de The Walking Dead, una entrega que gira en torno a la amistad entre Daryl y Carol. Pese a ser dos de los personajes más queridos por los fans, el episodio es ya el que cuenta con una calificación más baja en IMDb de la historia de la serie.

Diverged, que se estrenó en AMC+ el 25 de marzo y acaba de lanzarse en AMC el día 28, ha anotado una puntuación de los usuarios de 4,6 sobre 10. Entre los episodios que menos han convencido a los espectadores también están el 10x20, titulado Splinter, con una puntuación de 5,2; y el 7x06, titulado Swear, que anota un 5,6.

No solo los usuarios de IMDb han dejado claro su rechazo a Diverged, ya que muchos fans también se quejaron en Twitter. "¿Acabo de ver el episodio más aburrido e inútil de The Walking Dead? Maldita sea, ha sido doloroso de ver", dijo una tuitera.

"Bueno, este ha sido el episodio más aburrido y carente de sentido de The Walking Dead. Alerta de spoiler: Carol hace sopa y Daryl arregla su moto. Sí, eso es literalmente una sinopsis del episodio", apuntó otro usuario.

"No tengo ni idea de qué pretendían con el episodio de esta noche de The Walking Dead. No estoy seguro de cómo se las arreglaron para hacer una historia con Daryl y Carol, los dos mejores personajes que quedan en la serie, tan aburrida y carente de sentido. Pero lo consiguieron", lamentó un fan.

"La amistad de Daryl y Carol está en su punto más bajo. En el bosque, llegan a una bifurcación y toman caminos separados. ¿Serán sus viajes individuales el punto de inflexión necesario para recuperar su amistad o su distanciamiento no tiene solución?", reza la sinopsis de Diverged, titulado en España Cada uno por su lado y disponible en FOX en versión original subtitulada desde la madrugada del 29 de marzo y, ya doblado, a partir de las 22 horas.