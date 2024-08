El creador de The Walking Dead admite al fin el gran agujeros de guion de Rick Grimes

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

The Walking Dead estuvo en pantalla durante más de una década y, a lo largo de sus 11 temporadas, no se libró de los agujeros de guion. Robert Kirkman, creador de la ficción, ha reconocido un gran error en la trama, que tiene que ver con Rick Grimes, el personaje encarnado por Andrew Lincoln.

En el tomo 9 del cómic The Walking Dead Deluxe, Kirkman respondió a las cartas de los fans y aclaró las preguntas de los lectores sobre la línea temporal de los eventos de la serie. El creador habló sobre el viaje que emprende Rick desde su ciudad natal hasta el centro de Atlanta, invadido por zombies, al inicio de la historia.

"Mucha gente parece pensar que recorrió un largo camino entre los números 1 y 2. El primer número tuvo lugar en la ciudad donde crecí, Cynthiana, Kentucky, y desde allí hay solo seis horas en coche hasta Atlanta. Hacía calor afuera y no había tráfico... Aparte de coches destrozados y todo eso que tenía que evitar. Se quedó sin gasolina muy cerca de Atlanta... Y estuvo en ese caballo por un tiempo. Todo tiene sentido", explicó.

Aunque esto parecía disipar cualquier duda sobre los viajes de Rick en los primeros números de The Walking Dead, Kirkman no pudo evitar desvelar otra inconsistencia. "Simplemente, no mencionéis el hecho de que Rick estuvo en coma durante varias semanas y no se cagó encima", añadió.

Siendo realistas, después de despertarse de un coma, Rick Grimes sin duda tendría que haber despertado en otras condiciones, pero como escritor, Kirkman tuvo que tomar la decisión de no enfatizar ese detalle. De esta manera, incluso sin querer, Kirkman estableció que había límites en el nivel de realismo con el que estaba dispuesto a comprometerse. Fue necesario sacrificar algunos detalles realistas, o al menos pasarlos por alto, para llegar a otros puntos más importantes de la historia.

Este realismo del mundo en general fue siempre la prioridad de Robert Kirkman. Como reconoció el creador de la serie, podría haber un gran agujero de guion respecto al coma de Rick, pero, en última instancia, fue insignificante en el contexto de los objetivos más amplios de The Walking Dead.