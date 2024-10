Daryl arriesga todo por Laurent en el tráiler de The Walking Dead Daryl Dixon: The Book of Carol 2x04

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

AMC+ estrenará el cuarto episodio de The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, segunda temporada del spin-off de TWD. La Paradis Pour Toi es el título del capítulo, del que ya se ha podido ver un breve avance.

En el clip, Losang (Joel de la Fuente) habla con Daryl (Norman Reedus) en un intento por encontrar a Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). "Necesito que me digas dónde está el niño", afirma. "No quiero perderlo", dice por su parte Daryl. Además, el vídeo muestra a Carol (Melissa McBride) viajando junto a Genet (Anne Charrier) mientras comienza el asalto al Nido.

Where is the boy?



An all-new episode of #TWDCaryl premieres this Sunday on AMC and AMC+. pic.twitter.com/xi7iRuQ9fi