The Walking Dead 11B: Los Segadores y la Commonwealth atacan en el nuevo adelanto

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead regresará el 20 de febrero con la segunda parte de su temporada 11. AMC ha lanzado un vídeo del rodaje, revelando que los supervivientes tendrán que hacer frente a una doble amenaza por parte de los Segadores y la Commonwealth.

La temporada 11 terminó con Negan, Maggie, Daryl y Gabriel atrapados en Meridian después de que los Segadores soltaran allí una horda de caminantes. Además, Judith, Gracie y el resto del grupo se enfrentan a una tormenta torrencial en Alexandria.

El adelanto, cargado de acción, muestra a Negan, Maggie, Daryl y Gabriel luchando contra los caminantes. Por su parte, Judith y Gracie están atrapadas en un sótano inundado y lleno de zombies. El clip termina mostrando a varios soldados de la Commonwealth a caballo y apuntando con armas a Jerry.

Can’t wait to see the Commonwealth arrive at Alexandria! Excited to see how Carol, Jerry & Aaron react! Really hope season 11B is better than 11A! #TWD #TheWalkingDead #TWDFamily pic.twitter.com/noWk3t4ohc