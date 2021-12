The Walking Dead: Sangrienta imagen de Maggie en el regreso de la temporada 11

Archivo - Sorpresa mayúscula en The Walking Dead: "¿Podemos hablar de ese momento de tensión sexual entre Negan y Maggie?"

Archivo - Sorpresa mayúscula en The Walking Dead: "¿Podemos hablar de ese momento de tensión sexual entre Negan y Maggie?" - AMC - Archivo

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

The Walking Dead regresará el 20 de febrero de 2022 con la segunda parte de su temporada 11. Los fans ya han podido ver la primera imagen de la entrega, que será la última.

TVLine ha publicado la foto en exclusiva de los nuevos capítulos de The Walking Dead. En la foto se puede ver a Maggie (Lauren Cohan) con sangre en la cara. La instantánea confirma que el personaje sobrevivió al bombardeo con lanzacohetes de los Segadores.

Al final de la primera parte Leah mató a su líder, Pope, dejando que Daryl se escapara. Mientras tanto, en Alexandria se enfrentan a una peligrosa tormenta que ha destruido su refugio, por lo que no están a salvo de los caminantes. Judith y Gracie están atrapadas en un sótano y podrían morir ahogadas. Los nuevos episodios tendrán que revelar qué ocurrió con Negan, Maggie, Daryl y Gabriel, atrapados en Meridian después de que los Segadores soltaran allí una horda de caminantes.

Pese a que The Walking Dead terminará, la franquicia sumará nuevos proyectos. "Tenemos muchas historias emocionantes que contar en TWD, y este final será el comienzo de más The Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos. The Walking Dead vive", ha declarado Scott Gimple, director de contenido.

"No quiero estropearlo, pero habrá otro grupo que sorprenderá a nuestra gente", dijo la showrunner Angela Kang a EW. "Y vamos a conocer a la Commonwealth más profundamente con nuestros personajes. Hay una serie de personajes que conoceremos por primera vez", comentó. Entre esos personajes estará Pamela Milton, gobernadora de la Commonwealth, así como Sebastian, su hijo.