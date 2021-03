The Walking Dead 10x17 revela por qué Maggie se marchó... y por qué ha vuelto

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Después de abandonar Hilltop en la temporada 9, Maggie (Lauren Cohan) ha regresado a The Walking Dead. El personaje ha vuelto en el 10x17, primer episodio de la tanda de seis capítulos adicionales de la décima entrega. Además de traer de vuelta a la protagonista, la ficción ha explicado el motivo por el que Maggie abandonó su hogar.

Siete años después de marcharse, Maggie regresa con su hijo Hershel. Los Rhee vivieron con el grupo de Elijah (Okea Eme-Akwari) y Cole (James Devoti) hasta hace poco tiempo, cuando perdieron una aldea a manos de una manada de cazadores de humanos llamados Reapers.

Cuando Daryl (Norman Reedus) le dice a Maggie que temía que ella hubiera muerto tras dejar de enviar cartas a Carol (Melissa McBride) y su grupo, Maggie explica que estuvo con Georgie y las gemelas Midge (Misty Ormiston) e Hilda (Kim Ormiston) encontrando grupos y ayudándolos.

Maggie no sabe qué le sucedió a Georgie; la vio por última vez cerca de Knoxville, Tennessee, antes de que ella y las gemelas se fueran al oeste. "Me quedé con Hershel. Y poco después el lugar cayó y huimos. No la he visto desde entonces", desveló.

Además de contar sus vivencias en los últimos años, la protagonista desveló por qué decidió dejar a los supervivientes. "La verdad es que me fui de casa porque no podía permitir que Negan ocupara más espacio en mi cabeza. Y luego me di cuenta de que no quería que Hershel volviera a eso", reveló Maggie.

"A la mañana siguiente conocimos a toda esta comunidad de personas que nos necesitaban tanto como nosotros los necesitábamos. Y sentí que estaba destinado a ser así. Pero eso también se acabó", relató.

Huyendo de los Reapers e incapaz de regresar a su comunidad reducida a cenizas por Alpha (Samantha Morton) y los Susurradores, Maggie le dice a Daryl: "Me ocuparé de Negan si es necesario. Ahora mismo, lo único que importa es Alexandria".