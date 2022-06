The Umbrella Academy 3: ¿Quién es Abigail Hargreeves... Y cómo murió?

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

En la temporada 3 de The Umbrella Academy regresa Abigail Hargreeves, una misteriosa mujer estrechamente vinculada al pasado de Sir Reginald que ya apareció en un flashback del último capítulo de la primera temporada de la serie de Netflix.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El penúltimo capítlo de la tercera temporada de The Umbrella Academy revela que durante sus años de misión en la Luna, Luther se encontró en una de sus expediciones con un campo de fuerza que no le permite seguir investigando. De repente, la cámara viaja hasta el otro lado del campo de fuerza donde se muestra el cuerpo Abigail Hargreeves, congelada dentro de una cámara. Por tanto, Luther no estaba en el satélite para recoger muestras lunares, sino que, sin saberlo, era el encargado de proteger al gran amor de Reginald.

Esta imagen no supone la primera referencia a Abigail Hargreeves en la serie, ya que en realidad fue presentada en el final de la temporada 1. La escena deja caer que ella y Reginald estaban casados y tenían una relación muy estrecha. Sin embargo, Abigail aparece en su lecho de muerte, entregando su violín a Reginald con la promesa de que se lo daría a otra persona (finalmente se lo dio a Viktor Hargreeves).

Teniendo en cuenta la naturaleza de Hargreeves, ya que en realidad es un alienígena, y que su amada parece morir durante lo que parecía -a juzgar por la imagen que se ve a través de la ventana de numerosos cohetes abandonando la superficie de un planeta- el final de su mundo, es más que probable que Abigail también fuera una extraterrestre.

La causa de la muerte de Abigail no está clara, pero falleció años antes de la llegada de Reginald Hargreeves a la Tierra a principios del siglo XX, probablemente después de que su propio planeta fuera completamente destruido. En ese momento, Abigail creía que Reginald era una figura clave en el universo y que estaba destinado a hacer algo importante y no a morir allí a su lado.

Y el final de la temporada 3 de The Umbrella Academy revela cuál ha sido siempre el gran plan de Reginald, ya que demuestra que todo lo que hizo tenía el objetivo final de reconfigurar el universo para resucitar a Abigail.

Y aunque Allison finalmente rompe su alianza con su padre adoptivo al ver cómo la máquina que debe reiniciar el universo estaba a punto de matar a sus hermanos, y mata a Reginald, finalmente ella completa el proceso y todos acaban en una nueva realidad... que presenta muchos e importantes cambios.

En este nuevo universo, los miembros de Umbrella Academy han perdido sus poderes, Luther vuelve a estar vivo, Sloane ha desaparecido y, lo más importante, Abigail está viva. La mujer aparece junto a Reginald en lo alto de un edificio propiedad del Imperio que los Hargreeves han expandido por toda esta realidad alternativa.

Por tanto, y a la espera de los nuevos giros que a buen seguro presentará la serie de Netflix en el futuro, todo apunta a que Abigail tendrá un papel clave de cara a la temporada 4.