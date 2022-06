Archivo - ¿Cuándo Se Estrena La Temporada 4 De The Umbrella Academy En Netflix?

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado la temporada 3 de The Umbrella Academy. Los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá suman 24 tomos, por lo que aún queda mucho material por adaptar y los fans ya se preguntan cuándo se lanzará la cuarta entrega.

Por el momento Netflix no ha confirmado la cuarta temporada. Sin embargo, todo apunta a que la serie regresará. En la temporada 3 los protagonistas vuelven a salvar el mundo del apocalipsis, pero han perdido sus superpoderes. Este desenlace da a entender que la próxima entrega podría retratar las aventuras de los superhéroes sin sus poderes.

A diferencia de muchos otros títulos de Netflix, no parece haber un patrón recurrente en el cronograma de fechas de lanzamiento de The Umbrella Academy: la primera temporada se estrenó en febrero de 2019, la segunda temporada llegó a finales de julio de 2020 y la tercera temporada se lanzó a mediados de junio de 2022. Según Digital Spy, parece que la temporada 4 no llegará al menos hasta 2024.

En caso de que regrese, es de esperar que aparezcan Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Klaus (Robert Sheehan), Número Cinco (Aidan Gallagher), Viktor (Elliot Page), Lila (Ritu Arya) y Ben (Justin H Min). El final de la tercera entrega deja en el aire el futuro de Allison (Emmy Raver-Lampman).

Respecto a la trama, Luther ahora tiene la misión de encontrar a su esposa Sloan, quien no apareció por las puertas del ascensor con el resto de la pandilla. Diego y Lila parecen estar listos y contentos para vivir una vida normal, pero después de años como superhéroes, es posible que no lo logren.