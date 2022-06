The Umbrella Academy 3: ¿Qué es Christopher, el cubo de Sparrow Academy?

The Umbrella Academy 3: ¿Qué es Christopher, el cubo de Sparrow Academy? - NETFLIX

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The Umbrella Academy ya está disponible en Netflix. Diez nuevos capítulos que rápidamente se han convertido en lo más visto de la plataforma y en los que la serie presenta a la Sparrow Academy, un grupo de superhéroes de una realidad alternativa. Entre los Sparrows, sin duda alguna el miembro que más llama la atención es Christopher Hargreeves, el número 7 de los Sparrow que tiene forma de cubo que levita. Pero, ¿quién es en realidad este misterioso y cúbico personaje?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Christopher Hargreeves es descrito como un cubo con poderes telequinéticos que tiene la habilidad de manipular la temperatura de un determinado lugar, hasta el punto de congelarlo. Otro de sus poderes es la manipulación de las emociones, pudiendo infundir miedo a cualquiera que esté a su alrededor. Además, puede paralizar a sus enemigos atacando sus centros nerviosos.

Y si bien es no puede hablar como un humano, el cubo emite sonidos audibles que solo sus hermanos pueden entender. Además, la luz que emite parece estar ligada a su estado emocional, lo que permite intuir cierto grado de sensaciones y emociones como si de un cambio de gesto se tratara.

Netflix no explica el origen de Christopher, pero da algunas pistas sobre su pasado. La secuencia de apertura de la temporada 3 revela que en una realidad alternativa Sir Reginald Hargreeves adoptó a un grupo de siete niños difernetes en 1989, lo que significa que Christopher estaba allí desde el principio. Es decir, que es uno de los 43 niños con habilidades especiales nacidos el mismo día que los miembros originales de The Umbrella Academy. Sin embargo, la serie no desvela si el número 7 de los Sparrow nació con forma humana y luego se transformó.

Algunos fans han elaborado sus propias teorías, y muchos piensan que Christopher podría ser un extraterrestre. Es probable que Sir Reginald haya buscado fuera de la Tierra para reclutar miembros de la Sparrow Academy.

Otros seguidores creen que es terrícola y nació con forma humana, pero posteriormente se convirtió en un cubo a causa de un accidente durante una misión. Tras el incidente, es posible que Sir Reginald hubiera transferido la conciencia de Christopher a un recipiente en forma de cubo y así evitar perder a su Número Siete.

Marcus, Fei, Alphonso, Sloane y Jayme no fueron seleccionados para la Umbrella Academy original de Sir Reginald Hargreeves, pero todos existieron en algún lugar dentro de esa línea temporal. En cambio, es difícil ubicar a Christopher sin conocer su origen. Si Número Siete nació en otro planeta, es allí donde habría estado durante la continuidad de Umbrella Academy. Sin embargo, si Número Siete fuera un niño normal convertido en un cubo después de un trágico accidente, su contraparte de la línea temporal de Umbrella Academy muy probablemente habría seguido siendo humano.

En todo caso, y a pesar de las muchas incógnitas que todavía rodean al personaje, lo cierto es que la serie ha aportado ya mucha más información sobre él que los cómics en los que se basa. En las grapas, es cierto que la Sparrow Academy cuenta también con un miembro cúbico, pero no ha revelado ni su nombre ni su número... y tampoco sus poderes. De hecho, en los cómics aún se desconoce la identidad de varios de los miembros del equipo.

Volviendo a la serie, aunque Christopher implosiona en la temporada 3, el tiempo ha sido modificado y Sir Reginald Hargreeves ha remodelado el universo a su voluntad. Esto permitiría a Christopher Hargreeves regresar en la temporada 4, donde finalmente se podría resolver el misterio detrás de su origen.