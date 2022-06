La escena post-créditos de la temporada 3 de The Umbrella Academy, explicada: ¿Está vivo... SPOILER?

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que Marvel fue pionera en la introducción de escenas post-créditos, han sido muchas las producciones, tanto en cine y televisión, procedentes de otros estudios las que se han sumado a hacer que el público se quede pegado al asiento para ver qué sucede después. Esto ha sucedido con la tercera temporada de 'The Umbrella Academy', que ha dejado una incógnita entre el fandom.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La escena post-créditos deja la puerta abierta a una cuarta tanda de episodios que, de momento, no ha sido confirmada por Netflix. Eso sí, a falta de comunicado oficial, la ficción deja entrever que la historia de los Hargreeves tiene aún mucho que contar. A pesar de haber perdido la batalla contra el Kugelblitz que acaba con el mundo y su padre, el intrigante sir Reginald, el destino de los hermanos no tiene por qué ser negativo.

Aunque eso no quita que surjan más problemas, como el que se intuye en la escena post-créditos. Tras descubrir que los protagonistas ya no tienen sus poderes y que Reginald es el rey del mundo en la nueva línea de tiempo donde recalaron los hermanos, surge otra sorpresa: la posibilidad de la existencia de variantes al más puro estilo Marvel.

En la escena post-créditos, aparecen Ben (Justin H. Min), sentado en el vagón de un tren coreano, leyendo un libro. Puede intuirse que este no es el mismo Ben que ha aparecido en la tercera temporada, puesto que el Ben de la Academia Sparrow aún estaba con el grupo cuando aparecieron en la nueva línea de tiempo.

Cinco (Aidan Gallagher) lanzó una teoría al comienzo de la tercera temporada, en la que comentó que quizás sus versiones en esa línea temporal podrían existir. Sin embargo, un Harlan adulto reveló que mató accidentalmente a todas sus madres biológicas antes de que nacieran.

Sin embargo, eso no quita que Ben tenga un doble, lo que puede significar que en 'The Umbrella Academy' haya variantes de un mismo personaje, al más puro estilo Marvel y su multiverso. Al ver que Ben está sentado en un tren similar en el que su madre le dio a luz, podría ser que esta versión no fuese adoptada por Reginald y que no muriese cuando era un adolescente.

Dado que es el único en aparecer en la escena post-créditos, deja a entender que su papel y presencia en la hipotética cuarta temporada será más importante si cabe. No hay que olvidar que fue su muerte la que separó a la familia. Por otro lado, va siendo hora de que la ficción hable más a fondo sobre el "incidente de Jennifer" y cómo este le causó la muerte a Ben, un tema que los nuevos episodios deberán abordar.