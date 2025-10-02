Archivo - The Paper, el hilarente spin-off de The Office, ya tiene fecha en SkyShowtime - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

The Paper, el esperado spin-off de The Office, llegará a España el próximo 14 de noviembre de la mano de SkyShowtime. Protagonizado por Domhnall Gleeson (El renacido), la ficción sigue los esfuerzos de un optimista editor por revivir un histórico periódico. El viernes 14 de noviembre se estrenarán los primeros tres episodios y los siete capítulos restantes irán llegando semanalmente a la plataforma.

La serie fue renovada por una segunda temporada, antes incluso del estreno de los primeros episodios en Estados Unidos el pasado 4 de septiembre. Tal y como confirmó el primer tráiler, The Paper mantendrá el mismo estilo de falso documental que su predecesora, The Office.

El avance presentó a Ned Sampson (Gleeson), el entusiasta nuevo editor del periódico local Toledo Truth Teller, quien intentará sacarlo de la ruina junto a un disfuncional equipo de periodistas.

Junto a Gleeson completan el elenco principal de The Paper Sabrina Impacciatore (The White Lotus) y Chelsea Frei (Poker Face). Completan el reparto Melvin Gregg (Snowfall), Gbemisola Ikumelo (Black Ops), Alex Edelman (Sin edulcorar), Ramona Young (Yo nunca), Tim Key (The Witchfinder) y Oscar Núñez, quien ya participó en la aclamada serie protagonizada por Steve Carell.

Además, la ficción cuenta con una larga lista de actores invitados que incluye a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

Creada, escrita y producida por Greg Daniels (The Office (US)) bajo su sello Deedle-Dee y Michael Koman (Nathan For You), la comedia también cuenta con Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas (antes Reveille) como productores ejecutivos. La serie está producida por Universal Television, una división de Universal Studio Group, y distribuida por NBCUniversal Global TV Distribution.