Primer e hilarante tráiler de The Paper, el spin-off de The Office, con Domnhall Gleeson

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

El 4 de septiembre llegará a Peacock The Paper, el spin-off de la aclamada The Office. Entretanto, y para ir abriendo boca, ya ha salido a la luz un tronchante tráiler de esta serie, siguiendo los pasos de su predecesora con su característico estilo de falso documental y en la que Domnhall Gleeson intentará levantar por todos los medios un periódico.

Las imágenes arrancan mostrando a un ejecutivo enumerando las distintas actividades de Enervate relacionadas con el sector del papel, incluyendo el periódico local Toledo Truth Teller, del que se muestra un ejemplar a punto de acabar en la basura. "Aquí está uno de mis artículos y del que me siento especialmente orgullosa", asegura una periodista (Sabrina Impacciatore) dirigiéndose a cámara.

En ese instante irrumpe en la redacción Ned Sampson, a quien interpreta Gleeson. "Soy su nuevo editor jefe", le dice a todo el equipo del periódico.

"¿Has leído este artículo? ¿Cómo crees que puede compararse al de cualquier otro periódico?", le pregunta a Sampson una compañera en una cafetería. "Apesta. Pero lo vamos a hacer mejor", responde, lleno de positividad, Ned. Y es que, pese a ser un equipo disfuncional y sin experiencia, Sampson está dispuesto a levantar el periódico.

"Tengo a siete novatos altamente motivados y tenaces buscando noticias ahí fuera", les suelta a las dos integrantes con más experiencia de la redacción. Sin embargo, evitar la quiebra del periódico y sacarlo adelante requerirá todos los esfuerzos de Ned.

Creada por Greg Daniels y Michael Koman, The Paper cuenta también en su elenco con Melvin Gregg, Chelsea Frie, Ramona Young y Tim Key, entre otros. Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas son los productores ejecutivos. Tras el lanzamiento de los cuatro primeros episodios el 4 de septiembre, la serie estrenará dos nuevos capítulos cada jueves en Peacock hasta su final de temporada, el 25 de septiembre.