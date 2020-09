La temporada 2 de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

The Mandalorian, la primera serie en imagen real de Star Wars, ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada. Los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Pedro Pascal llegará a Disney+ el próximo 30 de octubre.

Así lo ha anunciado la propia serie en sus redes sociales. "Este es el día", reza el escueto mensaje que acompaña a la fecha de estreno del la segunda temporada con una imagen de logotipo de la serie en el que aparecen Mando, el protagonista, acompañado de The Child.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx