El creador de The Boys quiere estrenar las escenas porno de Los Siete y reclama ayuda a los fans

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

El episodio 2x07 de The Boys contó con un buen número de revelaciones importantes, tanto por el lado de los hombres de Billy 'Carnicero' Butcher como de Los Siete de Patriota. Pero también incluyó un aspecto desconocido del grupo de superhéroes, la existencia de películas porno protagonizadas por otras versiones de Reina Maeve, Translúcido, Negro Oscuro, Patriota o Profundo entre otros 'súpers'. Unas versiones subidas de tono de las que se rodaron varias escenas para la serie... y su creador quiere que vean la luz.

En el penúltimo capítulo de la 2ª temporada de The Boys, Hughie y El Farolero protagonizan una divertida escena en la que aparecen las películas pornográficas inspiradas en las aventuras de Los Siete. Hughie tiene como misión custodiar al personaje de Shawn Ashmore que, además de tener la habilidad de manipular el fuego, tiene otras particularidades más sórdidas como su adicción al porno.

Así, a plena luz del día y en pantalla grande, el Farolero se deleita con títulos como 'Deep Desert in The Blowhole', 'Translucent the Invisible Cock', 'Queen Maeve: Pleasure Slave', 'Big Black Noir', 'Starlight Pulls An A-Train' y 'Homelander's Cuck'. Y algunas de las escenas de esas películas de 'superporno' aparecen en la pantalla... y fueron rodadas para la ocasión.

Ahora, Kripke quiere que se hagan públicas y todos los fans de la serie puedan verslas. Utilizando el hashtag #TheKripkeSupePornCut -que sigue la estela de los creados por los fans para que la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder viese la luz- el showrunner pide a los fans el apoyo necesario para que las imágenes sean publicadas.

"¡Vamos pícaros! Filmamos escenas porno para el episodio 7 y quiero publicarlas en SupePorn.com", escribió Kripke en Twitter. "Pero SPTV, Prime Video y Amazon Studios están asustados por entrar en el negocio del porno. ¡Responde y pide el Super Porno!", sentenció pidiendo el apoyo del fandom.

Y para aquellos que se toman las palabras de Kripke a broma, el creador de The Boys enfatizó la importancia de que el público apoye el hashtag para que los estudios den el paso, con un segundo tuit en el que etiquetó al reparto principal de la serie, incluyendo a Karl Urban y Jack Quaid entre otros.

En cuanto a si el porno de superhéroes verá la luz algún día, todo depende de Amazon Prime Video y las otras productoras de The Boys. Eso sí, ya hay quien se ofrece como plataforma de estreno de estas secuencias. Es el caso de Nerds of Porn, una compañía de producción independiente para adultos que publicó una carta abierta a Kripke, los creadores, productores y miembros del elenco de la serie en la que se ofrecen a lanzar las escenas súper porno en cuestión a través de su página web.

De momento, queda un último episodio de la 2ª temporada, que llegará al servicio de streaming el próximo viernes 9 de octubre.