The Boys: El Farolero (Lamplighter), sus poderes y su papel en el asesinato de... SPOILER

El Farolero (Lamplighter) en la temporada 2 de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La 2ª temporada de The Boys está presentando algunos nuevos supers que están resultando ser cruciales para el desarrollo de la trama. Mientras Stormfront sigue revelando poco a poco su impactante origen y sus tiránicos planes, un antiguo miembro de Los Siete ha entrado en escena. Se trata de El Farolero (Lamplighter), y su historia esconde un oscuro y violento suceso.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Desde el comienzo de The Boys siempre ha habido una subtrama oculta en la historia del equipo de renegados capitaneados por Billy Butcher. En anteriores capítulos, cuando se ha mencionado al Farolero, ha sido con relación al asesinato de los nietos de Grace Mallory -la mujer que juntó la banda- y que eventualmente llevó a su separación antes de la muerte de la novia de Hughie.

Pero en el episodio titulado The Bloody Doors Off, se revela que el brutal crimen, en el que los niños murieron calcinados, es algo más complejo de lo que parecía a simple vista. Cuando Luz Estelar descubre un hospital psiquiátrico en Pennsylvania en el que Vought experimenta con el Compuesto V, Frenchie, LM y Kimiko deciden entrar en las instalaciones para conseguir pruebas. Y es entonces cuando se reencuentran con El Farolero.

LOS PODERES DE LAMPLIGHTER

Interpretado por Shawn Ashmore, el actor que paradógicamente daba vida a Iceman en la saga X-Men, el Farolero es un antiguo miembro de Los Siete que abandonó el equipo tras la muerte de los nietos de Mallory. Un terrible crimen del que es responsable, al menos en parte. Básicamente, sus poderes incluyen el control del fuego, que él mismo no puede generar, por lo que necesita llevar consigo o bien un mechero o bien una llama que mantiene en un viejo farol continuamente encendido.

A través de flashbacks la serie muesta como The Boys, con Mallory a la cabeza, intentaron chantajear a Lamplighter para que les diese información sobre Los Siete. Sin embargo, en algún momento, El Farolero se reveló, le contó todo a Vought e intentó matar a Mallory. Por desgracia, cuando fue a cometer el crimen, en la casa sólo estaban los nietos de la coronel, algo que (supuestamente) Lamplighter no sabía.

SU HISTORIA CON FRENCHIE

Es en éste punto cuando el personaje de El Farolero se muestra como alguien atormentado y arrepentido que cometió un terrible crimen sin saberlo. Desde entonces, fue degradado por Vought a ser el guardia de las instalaciones Sage Groove, donde está bajo la tutela de Stormfront y es el encargado de "eliminar las pruebas", que no quiere decir otra cosa que calcinar vivos a todos los sujetos defectuosos con los que se experimenta.

Pero la historia no acaba ahí, porque a través de los flashbacks también se descubre que, el día del asesinato, Frenchie recibió una orden directa de Mallory porque no confiaba en Lamplighter. Sin embargo, el francés se vio obligado a abandonar la vigilancia porque su mejor amigo sufrió una sobredosis.

Frenchie corrió a ayudar a su amigo, al que logró salvar ese día, pero "meses más tarde murió de otra sobredosis", cuando volvió a la fiesta en la que estaba vigilando al super, El Farolero había desaparecido rumbo a casa de la coronel. Esto hace que ambos, tanto Frenchie como el Farolero, se sientan responsables de la muerte de los niños, lo que explica el carácter taciturno del miembro de The Boys.

EL CHANTAJE DE MALLORY

Hay un detalle en la historia de El Farolero, su conexión con Mallory y los motivos de la muerte de sus nietos, que no se revela en el episodio 2x06: el motivo del chantaje al Super. Aunque en la secuencia flashback no se ve exactamente qué información tiene The Boys sobre Lamplighter, debe ser algo muy serio y depravado, ya que el miembro de Los Siete prefiere aceptar las condiciones de Mallory antes que dejar que su secreto vea la luz.

Para descubrir qué más secretos oscuros esconde El Farolero, y el resto de desequilibrados personajes de The Boys, habrá que esperar al viernes 2 de octubre, cuando el episodio 2x07 llegue a Amazon Prime Video.