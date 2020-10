The Boys 2x07 destapa públicamente al traidor de Los Siete

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

En la 2ª temporada de The Boys, Los Siete están más fragmentados que nunca. Al exilio de Profundo y los problemas del repudiado A-Train hay que sumarle la llegada de la misteriosa y psicópata Stormfront y el incontenible ego de Patriota. Pero en el grupo de Supers hay una clara traidora, y pronto será descubierta públicamente.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Desde que se enteró de que los Supers no nacen, sino que se crean con el Compuesto V, Luz Estelar ha estado colaborando con The Boys de Billy 'El Carnicero' Butcher a espaldas de Los Siete, y en gran parte por el amor que procesa a Hughie. Hasta ahora, se las ha apañado para que sólo Stormfront sepa su secreto. Pero el adelanto del episodio 2x07 muestra que pronto todo el mundo sabrá que es una traidora.

Tal y como muestra el video, Stormfront y Patriota han consolidado ya su relación de amor -que podría ser mucho más turbia de lo que parece a simple vista- y el líder de Los Siete ha hecho pública la traición de Luz Estelar, que aparece en el noticiario como una renegada a la causa de Vought y una prófuga, lo que se resume en más problemas para los 'caza Supers' de Butcher.

Durante toda la temporada, Luz Estelar ha estado caminando por la línea que separa a Los Siete de los chicos de The Boys. Su punto de no retorno llegó en el episodio 2x06, cuando accidentalmente mató a un hombre que no quería entregarles su coche para salvar al malherido Hughie. En ese momento, la Super se da cuenta de que no hay marcha atrás, ni la habrá cuando se haga pública su traición.

"Ese episodio es realmente importante porque la hace darse cuenta de lo lejos que está yendo para mantenerse a salvo, para mantener su objetivo de derrotar a Vought", explicó la actriz Ein Moriarty, que interpreta a Luz Estelar, en una entrevista con Collider. "También la despierta. Se da cuenta de que ha estado negando cómo el mundo y entrar en Los Siete la han cambiado, ¿sabes?", aseguró.

El episodio 2x07 llega a Amazon Prime Video este viernes 2 de octubre. El final de la 2ª temporada se estrena el viernes 9 de octubre.