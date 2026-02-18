¿Ha revelado ya Jamie Lee Curtis cuándo acabará The Bear?

¿Ha Revelado Jamie Lee Curtis Cuándo Acabará The Bear? - DISNEY+

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

FX anunció oficialmente la renovación de The Bear por una quinta temporada en julio de 2025 y aunque por el momento no se ha dado a conocer la fecha de estreno, se espera que la nueva entrega llegue a la plataforma este 2026 (más concretamente en junio, si sigue los pasos de las anteriores). Por otro lado, una reciente publicación de Jamie Lee Curtis en redes sociales ha hecho saltar las alarmas, provocando sospechas de que la quinta temporada sea también la última.

"¡TERMINAMOS CON FUERZA! Rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas y productores, y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completando la historia de esta familia extraordinaria de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi pequeño oso Berzatto", escribió Curtis en su cuenta de Instagram, compartiendo una fotografía con la actriz Abby Elliott, que da vida a su hija en la ficción.

Es innegable que la publicación de Curtis, con la elección de palabras tan contundentes como "terminar" o "completar" tiene cierto aire de despedida, pero no hay confirmación oficial de que The Bear vaya a acabar su recorrido con su quinta temporada.

Otra posibilidad es que el misterioso mensaje de la intérprete no se refiera al final de la serie, sino al fin de su colaboración en la misma, quizá adelantando la muerte de su personaje, si bien esto es solo otra especulación.

En The Bear, Curtis encarna a Donna Berzatto, madre de Carmy (Jeremy Allen White) y Natalie (Elliott), papel que le valió un Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia.

The Bear se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. Creada por Christopher Storer, la serie suma 49 nominaciones y 21 premios Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico.

Tras convertirse en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy el pasado 2024, en 2025 la serie se marchó sin ninguna estatuilla pese a sus 13 candidaturas, siendo una de las grandes olvidadas de la noche.