Jeremy Allen White tiene grandes noticias para los fans de The Bear - FX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Jeremy Allen White pone fecha a su regreso a los fogones. FX anunció oficialmente la renovación de The Bear por una quinta temporada en julio de 2025, pocos días después del estreno de la cuarta tanda de capítulos. Ahora, el protagonista de la aclamada ficción gastronómica ha desvelado cuándo empezará el rodaje de la próxima entrega, y la fecha sugiere su estreno en verano de 2026.

"El 5 de enero o algo así. Muy pronto", ha revelado el actor de Springsteen: Deliver Me From Nowhere en una entrevista con Variety sobre el inicio de producción del nuevo asalto. De momento, se desconoce el reparto, el número de episodios o los detalles argumentales, pero los responsables de la serie anticiparon que los capítulos se estrenarán en 2026 y continuarán explorando el precio personal de la excelencia, las tensiones entre arte y negocio y la fragilidad de los vínculos que sostienen The Bear.

Con el inicio del rodaje en enero de 2026, todo apunta a que el proyecto podrá mantener el patrón que la ha caracterizado desde su debut: producción a principios de año y lanzamiento ese mismo verano. Las cuatro temporadas emitidas hasta la fecha se han estrenado a finales de junio, consolidando a la ficción como una cita fija del calendario seriéfilo estival.

La confirmación del arranque de las grabaciones llega en un momento clave para The Bear, todavía marcada por el desenlace de la cuarta temporada, que dejaba a los personajes en un auténtico punto de inflexión. En ella, Carmy toma la decisión de alejarse no solo del restaurante que da título a la serie, sino de la alta cocina en general, después de asumir que ha dejado de disfrutar de su profesión y que el ritmo de trabajo lo ha llevado al límite.

The Bear se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos televisivos recientes. Creada por Christopher Storer, la serie suma 49 nominaciones y 21 premios Emmy, incluidos los de mejor serie de comedia y múltiples reconocimientos para su reparto y su equipo técnico. En 2023 ya firmó una noche histórica con 10 estatuillas, pero en 2024 fue más allá al ganar 11 premios de 23 nominaciones, convirtiéndose en la comedia más premiada en una sola temporada y en la comedia con más nominaciones para una misma edición de los Emmy. La magnitud de ese fenómeno ha sido tal que, cuando en 2025 la serie se marchó sin ningún Emmy pese a sus 13 candidaturas, la caída fue una de las grandes noticias de la noche

El reparto principal es uno de los grandes atractivos de la producción. Jeremy Allen White encarna a Carmy, un cocinero de talento prodigioso y emocionalmente devastado. A su lado, Ayo Edebiri da vida a Sydney Adamu, una joven chef con aspiraciones propias que busca en The Bear un espacio donde desarrollar su visión culinaria, mientras que Ebon Moss-Bachrach interpreta a Richie Jerimovich, amigo de la familia y antiguo hombre de confianza del difunto hermano de Carmy. El elenco lo completan Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson, entre otros, que encarnan a un equipo de cocina y de sala tan caótico como entrañable.

Además de su reparto fijo, la serie ha contado con un número notable de estrellas invitadas. Entre las más destacadas se encuentran Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Will Poulter, John Mulaney, Gillian Jacobs John Cenay Rob Reine.