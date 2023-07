Filtración de The Sandman confirma la aparición de un personaje clave en la temporada 2

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Tom Sturridge volverá a encarnar a Sueño en la temporada 2 de The Sandman que todavía no tiene fecha de estreno en Netflix. Sin embargo, su rodaje ya está en marcha y unas imágenes filtradas desde del set parecen anticipar la llegada de un misterioso y poderoso personaje en los nuevos capítulos de la serie que adapta la obra de Neil Gaiman.

La adaptación de The Sandman cumplió con las expectativas que habían depositado los fans. Es por eso, que tras ser aplaudida tanto por gran parte de la crítica como de los seguidores del trabajo de Gaiman, durante meses permanecieron en la incertidumbre ante los incesantes rumores sobre la posible cancelación de la serie hasta que, el pasado mes de noviembre, Netflix anunció que la segunda temporada sería realidad.

Es más, hace ya más de un mes desde que se inició la huelga de guionistas de Hollywood y que ha obligado a poner en pausa muchas superproducciones como Daredevil: Born Again o la segunda temporada de The Last of Us. Por contra, algunas otras producciones siguen adelante, como le ha ocurrido a la nueva temporada de The Sandman, que no solo tenía acabados sus guiones, sino que los nuevos episodios ya han comenzado a grabarse.

Ahora, una imagen del set de rodaje ha desvelado la posible identidad de uno de los personajes más queridos por los fans de The Sandman en los cómics. Esta fotografía, que ha sido publicada en Twitter por DTN News muestra a Sueño de los Eternos manteniendo una conversación con una figura misteriosa ataviada por completo de blanco.

PIC EXC: Durdle Door is closed to the public for Tom Sturridge to film The Sandman season 2 pic.twitter.com/iIHr63TBgC — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) June 28, 2023

Aunque todavía no se ha revelado de quién se trata, ni tampoco quién es el actor que interpretará a este intrigante personaje, no son pocos los que barajan la posibilidad de que sea el mismísimo Orfeo. Un nombre que, sin duda alguna, resultará más que familiar a los fans de los cómics más avezados, pues se trata de uno de los seres más importantes que habitan el universo de The Sandman.

Orpheo debutó en las páginas de The Sandman en el número 29 de la colección como parte del arco argumental de Fábulas y reflejos, donde resultó ser el hijo de Morpheo y la diosa Calíope, aunque fue presentado como una cabeza desposeída de su cuerpo. Sin embargo, de darse el caso, su inclusión en la temporada 2 de The Sandman podría no ser casual, ya que, en el capítulo extra de la primera entrega, ya se mencionó su nombre.

Por ahora, no hay nada que indique que se trate de Orpheo y no de otro personaje, ni tampoco ha habido confirmación alguna por parte de Warner o Netflix. Sea como fuere, lo único seguro es que, para averiguar de quién se trata, los fans deberán aguardar a que surjan novedades al respecto, mientras, pueden seguir visitando el reino de los sueños con la primera temporada al completo de The Sandman en la plataforma de streaming.