La temporada 2 de The Last of Us, más cerca - HBO MAX

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los seguidores de The Last of Us. La segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey arrancará su producción a principios de 2024.

La adaptación del popular videojuego desarrollado por Naughty Dog se ganó el favor del público y la crítica con cada uno de sus primeros nueve episodios. Pero a causa de la huelga de guionistas (WGA) primero, seguida de los paros convocados por el sindicato de actores de Hollywood, ocasionó que la ficción de HBO Max pusiera en pausa su rodaje.

Una tediosa situación que parece haber cambiado. Según ha revelado Casey Bloys, CEO tanto de HBO como de Max, en un reciente evento al que acudió la prensa, la temporada 2 de The Last of Us comenzará su producción de a comienzos de 2024. Sin embargo, el requisito indispensable para que esto se cumpla, es que el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) alcance un acuerdo con la Alianza de productores de cine y televisión (AMPTP)que resulte beneficioso para ambas partes.

Llegado el caso, los nuevos capítulos de la serie que verán de nuevo a Pascal y Ramsey como Joel y Ellie, respectivamente, podrían llegar a HBO Max en algún punto de 2025. Un plazo que no resulta en absoluto nada descabellado si se tiene en cuenta que ya el pasado mes de agosto, su cocreador, Craig Mazin le reveló a Entertainment Weekly que ya habían planificado la segunda temporada y escrito el primer episodio de The Last of Us antes de las huelgas que han paralizado la industria de Hollywood.

Esta previsión para el lanzamiento de la segunda temporada de The Last of Us, parece corroborar la estimación que ofreció recientemente por Francesca Orci, jefa de Drama de HBO. "Estamos pensando en The Last Of Us para algún punto de 2025", explicó a Deadline. Aunque, por el momento, los seguidores de la ficción deberán aguardar a que surjan nuevas noticias al respecto.