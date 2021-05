La temporada 2 de Sombra y hueso presentará un importante personaje de los libros del Grishaverse

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Por el momento, Netflix no ha confirmado la 2ª temporada de Sombra y hueso, pero la adaptación de las novelas del Grishaverse ya está causando sensación entre los fans. Mezclando la primera entrega de la trilogía Grisha con los personajes de Six of Crows, la serie es una genial inmersión al complejo universo. Y su 2ª temporada incluirá, al menos, a otro querido personaje.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Aunque la 1ª temporada de Sombra y hueso mezcla la historia de Alina con los protagonistas de Six of Crows -a modo de precuela de los libros para ellos- otros muchos personajes han quedado fuera. Entre ellos Wylan Van Eck, el rebelde y disléxico hijo del acaudalado empresario Jan Van Eck, que tras unirse a Kaz y los Cuervos resulta clave en los libros.

Al igual que la primera novela de la trilogía Grisha, la primera temporada de Sombra y hueso se desarrolla principalmente en Ravka, pero incluye la historia de los bandidos de Ketterdam, presentando a los tres principales (Kaz, Inej y Jesper) y narrando el pasado de Nina, que en los libros de Six of Crows sólo se relatan a modo de flashbacks.

En una entrevista con Collider, tanto el showrunner de la serie, Erik Heisserer como el escritor de las novelas Leigh Bardugo han explicado que la 2ª temporada, si se confirma, contará con Wylan, y explorará más a fondo la ciudad de Ketterdam. "Me encantaría hablar sobre lo que podríamos ver de Six of Crows en la segunda temporada. Puedo asegurar tanto de que habrá un 100% más de Wylan", dijo el creador de la ficción de Netflix.

"Nos encantaría presentároslo. Y nos gustaría pasar más tiempo en Ketterdam", agregó Heisserer. "Tuvimos que unir la historia de los Cuervos y meterlos en la Sombra y más allá para su atraco. Creo que al menos parte dela próxima temporada debería ser un partido en casa para nuestros bandidos".

EL "PROBLEMA" DE UNA BUENA ADAPTACIÓN

El escritor del Grishaverse, por su parte, agregó lo siguiente: "Para mí, lo más importante, es que quiero ver a Sturmhond el corsario. Y quiero ver a Wylan, que es el único especialista de los Cuervos que no aparece en la temporada 1. También me encantaría ver a Tolya y a Tamar".

"El problema de ver a tus personajes cobrar vida interpretados por actores fabulosos es que te vuelves muy codicioso. Y me encantaría ver a quién podemos encontrar para interpretar otros muchos papeles desafiantes. Hay tanta historia...", sentenció, orgulloso de cómo Netflix ha sabido captar la esencia de su mundo de fantasía.

Los 8 primeros episodios de Sombra y hueso ya están disponibles en Netflix, y aunque el servicio de streaming no ha confirmado por el momento la 2ª temporada, dado el gran cliffhanger con el que acaba el último capítulo, y el fandom que ya tenía previamente el Grishaverse, parece poco probable que la serie sea cancelada.