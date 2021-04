Sombra y hueso: 8 cosas que debes saber antes de ver la épica fantasía de Netflix

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Este viernes 23 de abril llega a Netflix la primera temporada de Sombra y hueso, que promete sumergir a los espectadores en el fantástico mundo creado por Leigh Bardurgo en la saga literaria homónima. La lucha de la luz contra la oscuridad pronto se desatará en todo su esplendor, pero antes de que eso ocurra, merece la pena repasar 8 datos clave en la extensa mitología de las novelas.

Sombra y hueso narra la historia de Alina Starkov, una cartógrafa y soldado raso que descubre que tiene el extraordinario poder de "invocar la luz", el único capaz de salvar su mundo de una frontera de oscuridad conocida como La Sombra (Shadow Fold), y que avanza imparable amenazando con sumir al mundo en las tinieblas.

Las novelas de Bardurgo, una trilogía y otros cuatro libros, se engloban dentro del conocido como Grishaverse, que al igual que otros mundos de ficción como El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego, tiene su propia historia y amplia mitología. La serie mezclará la trilogía Grisha y las dos entregas de Seis Cuervos, por lo que la lista de personajes que aparecerán es amplia, y puede ser confusa.

Hay que tener en cuenta que no es necesario haber leído las novelas para entender la serie de Netflix, pero para aquél que quiera saber que es un Grisha, cómo es el mundo o conocer a los personajes y sus poderes, estos son los 8 datos que debes conocer antes del estreno de Sombra y hueso:

El mundo de Sombra y hueso es muy extenso, y se divide en varios países con capitales que toman la inspiración de culturas reales. Existen así la ciudad principal Ravka (basada en la Rusia zarista), Kettterdam (cultura holandesa y de Ámsterdam), Shu Han (inspirada en Mongolia y China) y Fjerda (basada en la cultura escandinava), cada una con sus gobernantes y sus propias ambiciones políticas.

Existen dos tipos de humanos en Sombra y hueso. Están las personas normales, sin habilidades especiales, y están los Grisha -una Orden mágica que lucha contra La Sombra- y que poseen diferentes poderes que les permiten manipular la materia y la energía.

Los Grisha que se dividen en tres categorías diferentes: los Corporalki (transforman el cuerpo), los Materialki (transforman los materiales como madera o metal) y los Etherealki (manipulan los elementos naturales).

Los Corporalki forman parte de la Orden de los Vivos y los Muertos, y dentro de su capacidad para modificar el cuerpo humano se dividen en tres categorías:

- Los Sastres pueden alterar su apariencia y la de otras personas, ya sea en cosas pequeñas o en cambios permanentes. Siempre visten de rojo con bordados azules.

- Los Sanadores son capaces de combatir las enfermedades y otras afecciones, así como curar huesos, músculos y tejidos. Siempre visten de rojo con bordados grises.

- Los Heartrenders son los más peligrosos y pueden ser letales, ya que pueden ralentizar el pulso de una persona, extraer el aire de un cuerpo, liberar sustancias químicas del organismo para manipular las emociones e incluso hacer explotar un corazón. Siempre visten de rojo con bordados negros.

El segundo tipo de Grisha son los Materialki, pertenecientes a la Orden de los Fabrikators. Aunque a menudo se les considera los magos de menor categoría, actúan como científicos en la Orden Grisha, y sus poderes y conocimientos son indispensables. Existen dos tipos:

- Los Durasts, que pueden manipular materiales como el vidrio, la madera, la piedra o cualquier otro que sea sólido. Visten de morado y gris.

- Los Alkemis son expertos en venenos, químicos y explosivos. Visten de morado y gris.

El tercer grupo se conoce como Etherealki, y conforma la Orden de los Invocadores, capaces de manipular los elementos naturales (aire, fuego, agua, luz...) y que se dividen en tres categorías principales, más una cuarta que se considera anómala.

- Los Inferni pueden invocar gases ígneos que logran manipular convirtiéndolos en llamas con piedra de pedernal. Visten de azul con bordados rojos.

- Los Squallers manipulan el aire, y pueden crear tormentas o invocar potentes ráfagas de viento. Visten de azul con bordados plateados.

- Los Tidemakers pueden manipular el agua en todas sus formas.

- Existe un cuarto grupo, los Invocadores (Summoners), que pueden manipular la Sombra, como el caso del General Kirigan. La leyenda cuenta que hay otro tipo de Invocador capaz de manipular la luz y el calor del sol, que no es otra que la protagonista, Alina Starkov.

