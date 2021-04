Sombra y hueso: 10 grandes diferencias entre la serie de Netflix y las novelas del Grishaverse

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

A la hora de adaptar una saga literaria tan extensa y afamada como es el Grishaverse de Leigh Bardugo, es inevitable que se hagan algunas modificaciones respecto al material original, que bien pueden ser a mejor, o a peor. Sombra y hueso de Netflix no es una excepción, y existen algunas grandes diferencias entre la serie y las novelas, que merece la pena analizar.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En general, Netflix ha hecho un gran trabajo llevando a la pequeña pantalla las novelas de Sombra y hueso. Sin embargo, para ello ha tenido que modificar algunos aspectos, como la cronología para explicar la aparición de los Cuervos de Kaz o el ritmo del entrenamiento de Alisa y su conexión con el ciervo de Morosava.

Los fans de la saga literaria de Bardugo pueden respirar tranquilos, ya que la ficción es muy fiel a los libros, pese a las modificaciones de la historia y la cronología. Adaptando el primer libro de la trilogía de los Grisha, y con un gran cliffhanger de final de temporada, estos son los 10 cambios más significativos de Sombra y hueso de Netflix.

1.- EL ORIGEN DE ALINA STARKOV

En las novelas, se describe a Alina como como una huérfana que es pequeña, pálida y ratonil, con cabello y ojos castaños opacos, y que a medida que su poder de Invocadora del Sol crece se vuelve más bella y saludable. Sin embargo, en la serie se explica que es mitad Shu, es decir que es una mestiza de raza medio asiática, lo que complica en sobremanera su infancia, su educación, y añade un trasfondo de racismo a todo el universo.

2.- EL ORIGEN DE LOS CUERVOS

Sin duda uno de los cambios más significativos es la aparición de los Cuervos de Kaz Brekken, que en la saga literaria protagonizan su propia dilogía, que tiene lugar tiempo después de los eventos de la trilogía Grisha. En la serie, los ladrones de Katterdam aceptan el encargo de secuestrar a Alina, para finalmente ayudarla a conseguir ser libre. De esta forma, su historia en Sombra y hueso se convierte en precuela de las novelas.

3.- ARKEN VISSER, UN PERSONAJE NUEVO

Sombra y hueso también cuenta con algunos personajes creados exclusivamente para la serie, que no aparecen en las novelas, como por ejemplo Arken Visser. Conocido como el Conductor, es el encargado de transportar de manera clandestina a aquellos que quieren cruzar la Sombra sin ser detectados. Aunque muere en la 1ª temporada, Visser es un personaje crucial para la historia de los Cuervos y Alina.

4.- LA GRAN REVELACIÓN DEL GENERAL KIRIGAN

En el libro de Sombra y hueso, Alina conoce a Kirigan como el Darkling (el Oscuro), un descendiente del legendario Hereje Negro. Y no es hasta mucho más adelante que descubre la verdad sobre él y cómo creo la Sombra hace siglos. La serie adelanta este acontecimiento a la 1ª temporada, para acabar con un gran cliffhanger en el que el personaje de Ben Barnes logra salir de la Sombra seguido de los Volkra.

5.- EL PUNTO DE VISTA DE LA HISTORIA

Otro gran cambio respecto a la narración de las novelas es el punto de vista desde el que se cuenta la historia al espectador. Los libros están narrados en primera persona desde el punto de vista de Alina, y por lo tanto el lector va descubriendo los hechos a través del protagonista. En ese aspecto, es Kirigan quien le cuenta a la joven el plan para encontrar al ciervo, pero piensa que es solo para amplificar sus poderes y no para controlarla. En la serie, esto se descubre gracias a las historias alternativas, como la de Mal.

6.- ALINA Y MAL SON MÁS AMIGOS QUE AMANTES

Al estar contados desde la perspectiva de Alina, los libros reflejan a Mal como poco más que una promesa de amor lejana, y el personaje es bastante plano. Aunque tienen algunos momentos clave en su idilio, la serie refleja mejor cómo los dos están enamorados y hacen todo lo posible para estar juntos, dando más tridimensionalidad al novio de la Invocadora del Sol y reflejando incluso los celos entre él y el General Kirigan.

7.- LA HISTORIA DE NINA Y MATTHIAS

Curiosamente -a diferencia de los Cuervos, cuya historia es inventada- la serie si adapta la historia de Nina y Matthias, que en las novelas no se relata hasta Six of Crows. Todo lo que ocurre en Sombra y hueso (el naufragio, la confianza entre ambos para sobrevivir y su posterior encarcelamiento) está en los libros, pero se cuenta como un flashback de los personajes, sin intervenir en la trama de Alina.

8.- EL TRÁGICO FINAL DE AXELEI

En los libros, Alexei es un personaje casi insignificante. Un compañero de Alina en la unidad de cartógrafos que es asesinado por los Volkra en su primer viaje a la Sombra. Sin embargo, en la serie logra escapar para poco después ser apresado y asesinado tras revelar a los Cuervos y su contratante la verdad sobre la Invocadora del Sol. En ambos casos, su final es trágico, pero en Sombra y hueso se convierte en un elemento crucial de la trama.

9.- LOS SENTIMIENTOS DEL HEREJE NEGRO

Otro gran cambio es la relación entre Kirigan y Alina, que en los libros es mucho más física y se describe como una mera herramienta de manipulación para la joven y sus poderes. Sin embargo, en la serie da la impresión de que los sentimientos del Oscuro, y su preocupación por la Invocadora del Sol más allá de sus habilidades, parecen sinceros, lo que genera un triángulo romántico entre ellos y Mal bastante interesante.

10.- Y SU DESGARRADOR PASADO

Por último, la serie se sumerge mucho más profundo en el pasado de Kirigan y cómo creó la Sombra. Mientras que en los libros sólo se relata su infancia, Sombra y hueso muestra cómo fue traicionado por el rey y cómo su mujer fue asesinada haciendo que crease la Sombra. Además, los primeros Volkra en la ficción son los soldados que le persiguen, mientras que en las novelas convierte a todo el que está a su alrededor, incluyendo mujeres y niños, siendo su acto mucho más despiadado.